CT comprará 43 autobuses escolares eléctricos con fondos del acuerdo de Volkswagen

NORWALK.- Connecticut utilizará 12.7 millones de dólares del acuerdo de fraude de emisiones de Volkswagen para financiar la compra de autobuses escolares eléctricos en todo el Estado, anunció el Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP).

Los fondos, que representan todos los fondos de esta ronda del fabricante de automóviles, se destinarán a reemplazar 43 autobuses escolares diésel en Middletown, New Britain, Hamden, Bethel, Ansonia y Griswold.

Es la mayor inversión en autobuses escolares eléctricos en Connecticut.

“El cambio climático no es un problema futuro, es presente y real, es ahora y no se puede ignorar”, declaró el gobernador Ned Lamont.

El cambio de autobuses diésel a eléctricos es una victoria para la salud de los niños, particularmente en las comunidades que han sufrido de manera desproporcionada la contaminación del aire, indicó el gobernador.

“Todos los días, miles de niños viajan en autobuses escolares por todo Connecticut. Los autobuses escolares que funcionan con diésel son una fuente de partículas finas y otras emisiones nocivas que pueden afectar el desarrollo de los pulmones”, precisó Lamont.

Las emisiones de diésel contienen contaminantes asociados con una función pulmonar reducida y una mayor incidencia de neumonía en los niños, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).

El escape también es cancerígeno.

“Los proyectos seleccionados proporcionarán beneficios directos a los residentes en comunidades de justicia ambiental donde los niveles de partículas finas pueden ser hasta un 20% más altos que en las partes menos densamente pobladas del Estado”, comentó la comisionada del DEEP, Katie Dykes.

“Se sabe que las partículas finas afectan la salud pública y pueden desencadenar el asma. Según un estudio de 2021 de los lugares más desafiantes para vivir con asma, New Haven ocupa el quinto lugar a nivel nacional. Los proyectos seleccionados reducirán las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero al tiempo que brindarán beneficios directos a los residentes de las comunidades de justicia ambiental, que históricamente han soportado impactos desproporcionados de la contaminación del aire por el tráfico de vehículos”, agregó la funcionaria.

De los autobuses escolares, 16 serán para First Student Inc. que presta servicios en Bethel, Hamden y Stamford; cuatro en DATTCO en New Britain; seis para DATTCO en Middletown; y 17 en Student Transportation of America, Inc., que presta servicios en Ansonia y Griswold.

Los fondos del acuerdo también se destinarán al reemplazo de una grúa diésel de 50 años en el puerto de New Haven.

La nueva grúa eléctrica será una de las primeras de su tipo en la costa este, finalizó el DEEP.