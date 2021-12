Policía de New Haven actualiza su política de uso de la fuerza

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Los comisionados de la policía de New Haven votaron para reformar la política de uso de la fuerza del Departamento de Policía, para cumplir con los nuevos estándares estatales y para enfatizar que los oficiales pueden usar la fuerza solo cuando sea “necesario” y no simplemente porque esté legalmente justificado.

Esa votación tuvo lugar el martes pasado por la noche durante la última reunión mensual de la Junta de Comisionados de policía de la Ciudad.

La reunión virtual tuvo lugar en línea a través de Zoom.

Con cuatro comisionados votando a favor y uno absteniéndose porque un error en el correo electrónico le había impedido revisar la propuesta por adelantado, los comisionados de policía adoptaron abrumadoramente una nueva versión de 20 páginas de la New Haven Police Department General Order 6.01: Use Of Force.

La política reescrita, encabezada por el capitán de policía de New Haven, David Zannelli, y la comisionada de policía de la Ciudad, Tracey Meares, ahora reemplazará la orden general anterior de uso de la fuerza de 12 páginas que el Departamento actualizó por última vez en 2018.

La medida sigue una recomendación hecha por primera vez por la Junta de Revisión Civil.

“Podría decirse que este es uno de nuestros pedidos generales más importantes”, expresó Zannelli a los comisionados mientras les explicaba algunos de los cambios claves, el martes pasado por la noche.

El foco de estos cambios, dijo una y otra vez, es que los agentes pueden usar solo un nivel “necesario” de fuerza, y no simplemente un nivel legalmente justificable, al realizar un arresto.

“Los oficiales de policía deben usar solo el nivel de fuerza necesario para lograr propósitos legítimos y legales y resolver cada situación que enfrentan de manera justa y segura”, manifestó Zannelli, leyendo directamente la orden general recientemente reescrita.

Si bien la palabra “necesario” también estaba en el orden general anterior, agregó, “este es el tema predominante. No va a estar justificado, pero se centra en lo necesario”.

La versión anterior de esa misma sección de la orden general solía decir: “De conformidad con la ley aplicable, los agentes utilizarán solo la cantidad de fuerza necesaria y razonable para controlar una situación, efectuar un arresto, vencer la resistencia al arresto o defenderse a sí mismos o a otros de cualquier daño”.

El ímpetu para esta reescritura fue una disposición del proyecto de ley de responsabilidad de la policía estatal de julio de 2020 que cambió los estándares estatales para el uso de la fuerza por parte de la policía de justificado a necesario. Está previsto que ese nuevo estándar estatal entre en vigor el 1º de enero de 2022.

También fue inmediatamente después de un incidente local de uso de la fuerza que renovó el debate de “justificado” versus “necesario” en New Haven.

En ese incidente de enero, un hombre pateó al oficial de policía de New Haven Justin Cole en el piso del vestíbulo de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad.

Cole respondió agarrando al hombre por el cuello, golpeándolo tres veces en la cabeza y rociándolo con pimienta, de acuerdo con el informe.

La investigación subsiguiente de Asuntos Internos absolvió a Cole de todas las irregularidades después de encontrar que su uso de la fuerza era “legal, justificado y apropiado”, a pesar de que una oficial que intervino les dijo a los investigadores que ella trató de detener a Cole porque pensó que su respuesta “no era no es necesaria en ese momento”.