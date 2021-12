Departamento de Transporte y New Haven firman contrato de arrendamiento en estaciones de trenes

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Autoridades federal y estatales se reunieron esta semana en la estación de trenes de New Haven Union Station para firmar un nuevo contrato de arrendamiento que establece un acuerdo de asociación, diseñado para iniciar una nueva era en la administración de las dos estaciones de trenes en New Haven, propiedad del Departamento de Transporte de Connecticut.

Al evento asistieron el gobernador Ned Lamont, el alcalde Justin Elicker, la representante federal Rosa DeLauro, el comisionado de transporte de Connecticut, Joseph Giulietti; el representante estatal y presidente de transporte Roland Lemar, la concejal Carmen Rodríguez, representantes de Park New Haven y otros funcionarios.

Los términos de la asociación, aprobados recientemente por la Junta de Concejales de New Haven, incluyen operaciones en las estaciones Union y State Street de New Haven, mejoras capitales al campus de Union Station y otras mejoras planificadas en el área de la estación.

La firma llega un año después de la celebración del centenario de la estación.

Fue diseñada por el arquitecto estadounidense Cass Gilbert, inaugurada el 5 de abril de 1920 y está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Con sus techos ornamentados, elegantes candelabros, un gran reloj suspendido del techo, largos bancos de roble y una sala de espera con altas ventanas arqueadas, la estación se considera una joya arquitectónica, de acuerdo con el informe.

El arquitecto Cass Gilbert también diseñó el edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, varios edificios del capitolio estatal, bibliotecas públicas y museos, y el famoso edificio Woolworth en Manhattan.

El gobernador Lamont y otros funcionarios elogiaron el arduo trabajo y la dedicación de los trabajadores del transporte en el frente y detrás de escena mientras Connecticut trabaja a través de la pandemia de COVID-19 en curso.

La New Haven Union Station Partnership establece un nuevo contrato de arrendamiento y financiamiento de 35 años entre el Departamento de Transporte de Connecticut y la ciudad de New Haven.

El contrato de arrendamiento tiene dos opciones de extensión de 10 años que permitirán a la ciudad (a través de Park New Haven) arrendar y operar el campus de transporte de Union Station.

Los planes exigen renovar el sótano y los dos primeros pisos de la estación para permitir nuevas opciones de venta minorista y comodidades adicionales para los viajeros, mejorando el acceso vertical (escaleras, ascensores y escaleras mecánicas) para permitir la reutilización adaptativa futura de los pisos superiores de la estación y la expansión del público. baños.

Además, los lotes de superficie en el campus de Union Station se volverán a desarrollar a través de una asociación público-privada, incluida la construcción de un nuevo espacio intermodal para bicicletas, tránsito y estacionamiento adicional en forma de un estacionamiento de 600 espacios.

El acuerdo establece un panel de supervisión ejecutiva que consta del alcalde de New Haven y el comisionado del Departamento de Transporte, responsable de la planificación estratégica, la dirección del presupuesto anual, la resolución de problemas importantes y la remodelación del campus de la estación.

La Union Station conecta la línea de New Haven que va hacia la ciudad de Nueva York, la línea Hartford hacia el norte hasta Hartford y Springfield, y la línea Shoreline East, que va hacia el este hasta New London.

Además, es uno de los enlaces clave en el corredor noreste de Amtrak, desde Boston a Washington y puntos más allá.