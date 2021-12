Tong insta a TikTok a escuchar preocupaciones de CT sobre amenazas escolares

- Publicidad -

NORWALK.- El fiscal general del Estado, William Tong, está pidiendo a la red social TikTok que aborde las preocupaciones en Connecticut, donde los funcionarios aseguran que un desafío en la aplicación provocó una serie de amenazas escolares y condujo al arresto de un niño de 13 años, el viernes pasado.

Tong, dijo que TikTok está cooperando con los funcionarios y autoridades después de que un desafío en la red social provocó amenazas a nivel nacional dirigidas a las escuelas, lo que ha provocado el cierre temporal de las mismas.

El funcionario ha instado a la red social a enviar líderes a Connecticut para escuchar de primera mano a los padres, educadores y estudiantes.

Dijo que espera que la conversación tenga lugar a principios del próximo año.

“Hemos estado en contacto cercano con TikTok, no solo durante las últimas 24 horas, sino durante las últimas semanas, sobre lo que ha estado sucediendo en su plataforma. Los estamos presionando mucho. Me reuní con ellos en persona y a través de Zoom, están al tanto de esta situación”, comentó el funcionario.

Dijo que las amenazas en las redes sociales a menudo comienzan en un sitio, como TikTok, y luego se convierte en “una bola de nieve” que avanza a medida que se propaga por otras plataformas.

“Es innegable que TikTok y otras plataformas de redes sociales se han utilizado para difundir contenido peligroso e imprudente que fomenta la autolesión, el vandalismo y el abuso”, comentó Tong.

“He hablado con los líderes de la red social en múltiples ocasiones sobre mis preocupaciones y, si bien me han asegurado que tienen sistemas sólidos para vigilar su contenido, he dejado en claro que lo que hayan estado haciendo no es suficiente”.

Algunas escuelas de Connecticut en el condado de Litchfield y Norwich cerraron el viernes pasado, mientras que Wolcott despidió temprano mientras los funcionarios investigaban las amenazas.

En Naugatuck, la policía dijo el viernes pasado que se enteró de publicaciones en las redes sociales que circulaban el jueves por la noche y que sugerían una posible amenaza contra una escuela de la ciudad.

La policía dijo que los investigadores identificaron a un niño de 13 años, un estudiante de la escuela City Hill, que supuestamente era responsable de compartir una publicación, sugiriendo que sus compañeros se quedaran en casa y no fueran a la escuela el viernes por “lo que podría hacer”.

El adolescente fue acusado de alteración del orden público. Se apostaron agentes adicionales en todas las escuelas de Naugatuck como medida de precaución el viernes pasado-

TikTok dijo que estaba trabajando con las agencias de aplicación de la ley para investigar las amenazas.

“Manejamos incluso los rumores de amenazas con la mayor seriedad, por lo que estamos trabajando con las fuerzas del orden para investigar las advertencias sobre los posibles actos de violencia en las escuelas, aunque no hemos encontrado evidencia de que tales amenazas se originen o se propaguen a través de TikTok“, expresaron funcionarios de la aplicación.

En respuesta a los rumores de amenazas que se difundieron en línea la semana pasada, varios municipios y funcionarios escolares de Connecticut, incluidos Bethel, Middletown, Norwalk, Stamford, Newtown, Shelton, Danbury, Stratford, Wallingford, Darien, Weston, Westport, Wilton, Windsor Locks y Bridgeport, dijeron que planeaban aumentar la presencia policial en las escuelas.

Ha habido varios incidentes en todo el Estado durante las últimas semanas, lo que provocó investigaciones policiales, despidos anticipados y cancelación de clases en algunos casos, incluso en Danbury, Hamden, New Haven, Trumbull, Ansonia, Norwalk y Windham.