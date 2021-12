EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Asistencia para pagar energía eléctrica

Alliance For Community Empowerment ayuda a las familias necesitadas a pagar las facturas de energía eléctrica.

Desde la reparación de hornos hasta los planes de condonación de facturas de gas, la organización cuenta con un conjunto de servicios y un equipo de trabajadores de casos expertos para satisfacer las necesidades de las familias de bajos recursos.

Para regístrese para el programa gratuito de asistencia energética de Alliance For Community Empowerment, pueden ingresar a la web https://alliancect.org/energy-assistance/.

Para mayor información y saber si es elegible, pueden llamar al 203-384-6904.

Ayuda para personas con cáncer

El Centro Hispano de White Plains está brindando ayuda a las personas que sufren de cáncer.

De acuerdo con la organización, las personas pueden llamar al Centro Hispano para programar una cita para saber si califican para ayuda financiera.

Deben tener la documentación adecuada que confirme su diagnóstico.

Para mayor información, pueden llamar de lunes a viernes de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche al 914-289-0500.

Talleres Live Well

La organización Southwestern CT Agency on Aging, el Departamento de Salud de Connecticut y el State Department on Aging brindarán de manera gratuita el taller Live Well (Vivir bien) dirigido a los adultos con una condición de salud como artritis, diabetes, enfermedad cardíaca, presión arterial alta, ansiedad o depresión, o para las personas que están cuidando a alguien con una enfermedad crónica.

La versión para el hogar del taller Live Well ahora está disponible para los adultos mayores en la comodidad de su hogar sin tener que usar tecnología más allá del teléfono.

El kit de herramientas Live Well se puede enviar directamente a los participantes sin costo e incluye el Living a Healthy Life Book y CDs de ejercicios para enfermedades crónicas y relajación de cuerpo y mente.

Los participantes de Live Well explorarán planificación de acciones y resolución de problemas, actividad física, ejercicio y alimentación saludable, lidiar con emociones difíciles, habilidades de comunicación y toma de decisiones y trabajar con proveedores de atención médica.

Para obtener el taller y más información, puede enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 203-814-3693.

Seguro médico a través de Access Health CT

El período de inscripción abierta de 2022 para los planes de salud individuales y familiares continuará hasta el 15 de enero.

Por tal razón, los representantes de Access Health CT estarán en la Biblioteca Ferguson de Stamford el lunes 20 de diciembre para inscribir a los consumidores en el mercado de seguros médicos. No se necesita cita previa.

Las personas deben inscribirse antes del 31 de diciembre para tener cobertura que comienza el 1º de enero de 2022.

El personal de Access Health CT estará disponible, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, en el salón de estudio del segundo piso, de la Biblioteca Ferguson de Stamford, en 1 Public Library Plaza.

Alimentos gratuitos

El camión de distribución de alimentos de la organización Person-to-Person (P2P)

estará disponible el martes 21 de diciembre, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, solo con cita previa, en la South End Branch de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, en 34 Woodland Avenue, Stamford.

De acuerdo con los promotores, las personas deben llevar sus propias bolsas reutilizables y se deben usar mascarillas faciales.

Para hacer una cita por favor llama al 203 724-9111.

Diseño e impresión 3D para adolescentes

El 27, 28, 29 y 30 de diciembre, de 1:00 a 3:00 de la tarde, la Biblioteca Pública de White Plains llevará a cabo de manera gratuita un curso de diseño e impresión 3D para adolescentes de manera virtual.

De acuerdo con los promotores, en el taller se cubrirá los tipos de impresión 3D y cómo funciona la impresión 3D, y tres programas de software de diseño diferentes.

Se usará tres programas basados ​​en la web: Leopoly Maker, TinkerCad y Onshpape. Los participantes deberán crear cuentas gratuitas con cada uno de estos. Los enlaces se proporcionarán después del registro.

Los estudiantes deben asistir a todas las sesiones. Si necesita una computadora o un punto de acceso WiFi, pueden comunicarse con Erik Carlson al 914-422-6923

Los participantes pueden enviar lo que diseñaron en los talleres para que se imprima en 3D en la Biblioteca.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://bit.ly/3GNMd8p.