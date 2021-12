Vicegobernadora visita clínica de vacunación e insta a todos a ponerse la inyección para combatir aumento del COVID-19

- Publicidad -

NORWALK – La vicegobernadora Susan Bysiewicz visitó una clínica de vacunación contra el COVID-19 en Norwalk, el martes pasado, para alentar a las personas a ponerse la inyección.

La clínica emergente de vacunación y refuerzo se llevó a cabo en el sitio de la antigua escuela secundaria Ben Franklin en la Bayview Avenue, ahora Crystal Theatre, y se realizó en asociación entre la Family and Children’s Agency (FCA) de la Ciudad y el Departamento de Salud Pública del Estado.

Bysiewicz y los demás funcionarios públicos presentes llegaron alrededor de las 11:00 de la mañana, antes del horario de funcionamiento de la clínica, de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche, para promover las vacunas antes de las vacaciones de la temporada.

“La gente está entusiasmada con todas las reuniones navideñas que se avecinan. Por tal razón, queremos asegurarnos de que todos puedan celebrar de manera segura. La mejor manera de mantenerse seguro a usted mismo, a su familia, a nuestra comunidad y a nuestro Estado es vacunándose”, expresó Bysiewicz.

Hasta el lunes pasado, la tasa de positividad de la prueba de COVID-19 del Estado era de 2.2% y 645 residentes fueron hospitalizados con COVID-19, según datos del Departamento de Salud.

De las hospitalizaciones, el 77.8% de los pacientes no estaban vacunados, indicó Bysiewicz.

Durante una semana en Norwalk, el número de casos de COVID-19 se triplicó, con 219 casos nuevos entre el 3 y el 10 de diciembre, según la actualización semanal del alcalde Harry Rilling.

“Tenemos una obligación el uno con el otro. Asegurémonos de hacer lo que podamos hacer, correr la voz y vacunarnos. Está claro que la única forma en que vamos a poner nuestros brazos alrededor de esto de una vez por todas es si la gente se vacuna”, comentó Rilling en la clínica.

Si bien aún no se ha restablecido el mandato de máscaras en Norwalk, Rilling y los funcionarios de la Ciudad continúan instando a los residentes a que se cubran la cara en el interior de los espacios públicos.

El presidente y director ejecutivo de la Family and Children’s Agency, Robert Cashel, habló en la clínica sobre la asociación continua de la agencia con la Ciudad para aumentar las vacunas y avanzar hacia el 100% de vacunación en Norwalk.

“No puedo decirles cuánto contacto ha tenido nuestro personal de la FCA con el departamento de salud. Es casi a diario, mientras navegamos por todos los diferentes protocolos que buscamos implementar, no solo para nuestro personal sino, por supuesto, para nuestros clientes. Hemos jugado un papel importante, en asociación con el Departamento de Salud, en la localización de contactos y los trabajadores de extensión comunitaria. Como parte de este esfuerzo, me siento muy honrado de tener gente en esta clínica para hablar en nombre de este tema de importancia crítica”, declaró Cashel.

La clínica del martes pasado estuvo abierta para las personas de 12 años o más y ofreció primeras dosis y refuerzos para las vacunas Pfizer, Johnson & Johnson (J&J) y Moderna. Hay 10 clínicas de vacunación en Norwalk esta semana, administradas por Departamento de Salud.

La FCA ofrece clínicas periódicas y comparte las fechas con anticipación en las redes sociales, comentó Cashel.

La directora del Departamento de Salud de Norwalk, Deanna D’Amore; el líder de la mayoría del Senado estatal, Bob Duff (D-Norwalk), y el representante estatal Chris Perone también estuvieron presentes en la clínica del martes pasado.

Duff elogió a los líderes de Norwalk por su manejo de la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos posteriores de vacunación, y por la respuesta de la Ciudad a una serie de amenazas de bombas y armas falsas en la Norwalk High School durante las últimas dos semanas.

“Lo que sabemos sobre el COVID-19 es que es una pandemia de personas no vacunadas. Vemos personas que están en el hospital en este momento en gran parte porque no están vacunadas. Vemos personas que se enferman porque no han recibido la inyección. Realmente nos incumbe a todos asegurarnos, a medida que nos acercamos aún más a las vacaciones, que las personas se vacunen”, finalizó Duff.