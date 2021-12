Casos de COVID-19 en escuelas se duplicaron en un mes

- Publicidad -

STAMFORD – Las conferencias de padres y maestros han vuelto a ser virtuales, uno de los cambios que los funcionarios escolares han implementado recientemente a medida que sigue creciendo el número de casos de COVID-19 en el distrito escolar.

La decisión de celebrar conferencias de padres y maestros virtualmente fue recomendada por el Departamento de Salud de Stamford.

A finales de la semana pasada, la superintendente Tamu Lucero anunció que todas las reuniones en persona entre los administradores se llevarían a cabo mediante videoconferencia en el futuro.

“Con las variantes de COVID-19 que están abundando y las vacaciones sobre nosotros, las Escuelas Públicas de Stamford está aumentando sus prácticas de mitigación”, escribió Lucero en su mensaje semanal a la comunidad.

Los casos de COVID-19 en el sistema escolar se han más que duplicado desde el 19 de noviembre, cuando el distrito informó 30 nuevos casos durante la semana anterior.

El viernes pasado, el número de nuevos casos positivos durante los siete días anteriores aumentó a 69.

Alrededor de esta época el año pasado, Lucero cerró los edificios escolares durante un mes, del 21 de diciembre al 19 de enero, y cambió al aprendizaje a distancia de tiempo completo para todos los estudiantes.

En ese momento, dijo que la medida se tomó debido a los desafíos de personal causados ​​por la pandemia.

El número de casos de COVID-19 en ese momento era aproximadamente el mismo que ahora.

El 10 de diciembre de 2020, el día en que Lucero anunció que el distrito pasaría a la educación a distancia, la cantidad de casos de COVID-19 reportados durante la semana anterior en las escuelas de Stamford fue de 71.

Pero el portavoz de las escuelas, Justin Martin, dijo esta semana que no hay planes actuales para hacer lo mismo este año.

El lunes pasado, el gobernador Ned Lamont dijo que no hay planes de volver al aprendizaje remoto incluso cuando el COVID-19 se está extendiendo más en las escuelas.

En el último informe semanal del Estado, las escuelas de Connecticut informaron un total de mil 881 casos de COVID-19 entre los estudiantes, un aumento de casi el 75 por ciento del mínimo del año escolar de 487 que se informó la semana que finalizó el 3 de noviembre.

Los casos entre los estudiantes han aumentado de manera constante desde mediados de noviembre, lo que refleja una tendencia similar entre la población general de Connecticut, donde la tasa de positividad de las pruebas de COVID-19, las infecciones generales y las hospitalizaciones han aumentado drásticamente en las últimas semanas.

“Nuestras escuelas abrieron hace más de un año, abrieron de manera segura, eran algunos de los lugares más seguros de Connecticut”, expresó Lamont, señalando que desde entonces se han puesto a disposición precauciones adicionales, como las vacunas.

Las estrategias de mitigación que incluyen el uso de máscaras y la práctica del distanciamiento social seguirán vigentes en las escuelas de Stamford, señalaron las autoridades.

Además, el distrito instó a los padres de familia a usar la lista de verificación diaria en el hogar al decidir si permitir que sus hijos asistan a la escuela en persona.

“Si usted o su hijo tienen síntomas en la lista de verificación, deben permanecer en casa y comunicarse con su proveedor médico”, escribió Lucero en su mensaje semanal.

“También queremos recordarles a todos que los estudiantes y el personal deben usar una máscara que cubra completamente la nariz y la boca en todos los terrenos de la escuela, incluso cuando se mantiene el distanciamiento social”, agregó la Superintendente.

Los estudiantes y el personal todavía reciben instrucciones de mantener un metro de distancia social en el aula, de acuerdo con los propios protocolos de Stamford, a menos que se quiten la máscara para comer o beber, en cuyo caso la distancia aumenta a dos metros.

Las escuelas de Stamford han implementado el programa estatal Screen and Stay, que permite a los estudiantes que se consideran un contacto cercano con una persona con COVID-19 permanecer en la escuela siempre que no muestren ningún síntoma incluso si no están vacunados.

La idea detrás del concepto es limitar la cantidad de tiempo que los estudiantes están en cuarentena y no pueden asistir a la escuela en persona, finalizaron las autoridades.