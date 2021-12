Selena Gomez empieza a grabar la segunda temporada de Only Murders in the Building

- Publicidad -

En una nueva entrevista con la revista Variety, Selena Gomez no sólo confirmó la segunda temporada de la serie Only Murders in The Building, de Hulu/Star+, como también ofreció un pequeño adelanto sobre la próxima temporada del programa.

La actriz y cantante de 29 años y sus coprotagonistas Martin Short y Steve Martin recientemente regresaron al trabajo y comenzaron a filmar los nuevos episodios.

Eso fue lo que dijo: “Es genial porque personalmente en mi vida, desde que comencé la temporada 1 y a hacer la temporada 2, cambié mucho. Sé que es una pequeña cantidad de tiempo, pero creo que se prolongó hasta Mabel. En todo caso, hay algo más de sofisticación en ella. Su estilo mejora. Ella es súper genial. Me corté el pelo. Así que es un nuevo comienzo para Mabel”, señaló sobre su personaje.

“Otra temporada fue lanzada casualmente, pero luego John [Hoffman, co-creador] comenzó a escupir estas ideas y, efectivamente, se han hecho realidad. Cuando lo estaba leyendo, me sorprendió mucho porque esto es muy diferente, pero es lo que hace que el programa sea tan grandioso. Hicieron un gran trabajo creando otra historia”, afirma.