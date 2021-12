Qué tan peligrosa es la variante ómicron, los expertos responden

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- Mientras más casos con la variante Ómicron del COVID-19 han sido reportados en varios estados de los Estados Unidos, incluida la zona triestatal comprendida por New Jersey, Nueva York y Connecticut, muchos residentes evalúan qué hacer con sus planes para las fiestas y los viajes.

La doctora Jeanine Kenkake, jefa médica de PhysicianOne, no cree que es el momento para el pánico o para cancelar planes.

‘’Si los números de casos siguen en aumento, las personas podrían reconsiderar los planes para reuniones familiares”, dijo la profesional.

EL CONTAGIO

¿La variante ómicron se propaga más rápido que las variantes previas? Sí, con toda probabilidad.

Por ejemplo, el número de casos de COVID-19 se está disparando en Sudáfrica. Es posible que esto sea un espejismo y que el mundo esté confundiendo un aumento más normal de casos (y, a menudo, los aumentos ocurren por razones misteriosas) con los efectos de una variante nueva, pero las pruebas de una propagación más rápida de ómicron parecen sólidas.

“La variante ómicron se está extendiendo con más rapidez que la delta”, expresó Janet Baseman, epidemióloga de la Universidad de Washington.

Rebecca Wurtz, de la Universidad de Minnesota, dijo que la variante “ómicron es más contagiosa”.

La mayor incógnita es por qué se está extendiendo con rapidez y hay dos respuestas plausibles. La primera es que la variante ómicron se propaga con más facilidad entre las personas sin inmunidad, es decir, las que no están vacunadas y no se contagiaron previamente de COVID-19. La segunda es que ómicron evade la inmunidad con mayor frecuencia, lo que permite que se propague más entre las personas vacunadas o que se contagiaron con anterioridad.

Ambas explicaciones podrían ser ciertas, y muchos científicos creen que es probable que lo sean; sin embargo, los hechos no están claros. “Conclusión: no hay muchas dudas de que la variante ómicron se propague más rápido que la delta; todavía no estamos seguros al 100 por ciento de por qué sucede eso”, dijo Robert Wachter, de la Universidad de California en San Francisco.

GRAVEDAD

¿Ómicron es más grave que las variantes previas? Los expertos respondieron que probablemente no. Pero hay menos consenso en este tema.

Algunos científicos piensan que es demasiado pronto como para saber si la persona promedio que se contagia con la variante ómicron enferma más que la persona que contrajo versiones anteriores del coronavirus.

“En este momento todo es especulación”, comentó Paul Sax, del Hospital Brigham and Women’s de Boston.

Las complicaciones graves suelen tardar una semana o más en desarrollarse, y el mundo conoce la variante ómicron desde hace menos de dos semanas. “Es posible que no hayamos tenido tiempo suficiente para ver cómo se desarrolla la enfermedad grave”, dijo Aaron Richterman, de la Universidad de Pensilvania.

Los primeros estudios sobre pacientes con ómicron también proceden de manera desproporcionada de Sudáfrica, donde la población es muy joven y muchas personas se contagiaron previamente con la variante delta.

“En este momento lo que es difícil de evaluar”, dijo la epidemióloga Jennifer Nuzzo, de la Universidad Johns Hopkins, “es cómo se desarrollará esto si se contagian personas mayores y más vulnerables”.

Otros científicos creen que los primeros indicios son más claros y positivos por lo que dicen que, en todo caso, ómicron parece más leve que las variantes previas. Los índices de hospitalización y decesos en Sudáfrica no se han disparado a pesar de los casos. Curiosamente, los pacientes reportan una menor pérdida de gusto y olfato.

David Dowdy, otro epidemiólogo de Johns Hopkins, dijo que mantenía una estrecha colaboración de investigación con los científicos de Tshwane, una ciudad sudafricana ubicada en el epicentro del brote. Sus colegas en ese lugar han dicho que las hospitalizaciones y la demanda de oxígeno son menores que durante las oleadas anteriores. “Creo que las señales son muy optimistas”, dijo.

En las entrevistas de Bloomberg con científicos sudafricanos se escuchan mensajes similares. “Es pronto, pero tengo menos pánico”, afirmó Richard Friedland, director ejecutivo de la mayor red de proveedores de servicios sanitarios privados del país. “Me parece que se está comportando distinto en el terreno”.

Por lo menos, creo que es un error suponer que ómicron es más grave que las versiones anteriores del virus, como suele hacer la gente cuando escucha sobre una variante nueva. “Las señales son un poco alentadoras en cuanto a la gravedad”, dijo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, este fin de semana en una entrevista con CNN.

LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS VACUNADAS

Entonces, ¿Las personas vacunadas están protegidas o no? La respuesta depende de lo que se considere como “protegidas”.

¿Es protección de una infección por COVID o de desarrollar una enfermedad grave?, los expertos siguen buscando las respuestas.

Las pruebas sugieren que la variante ómicron puede tener más probabilidades de infectar a las personas vacunadas que las versiones anteriores del virus; sin embargo, todavía no hay indicios de que vaya a provocar que las personas vacunadas contraigan versiones más graves de COVID-19.

“Creo que las vacunas mantendrán su protección, no tanto para evitar el contagio sino para evitar la enfermedad grave”, expresó Eric Topol, de Scripps Research. Dowdy, de la Universidad Johns Hopkins, lo expresó de esta manera: “Nuestro sistema inmunitario está diseñado para protegernos de enfermar, no de contraer ninguna infección”.

La situación puede ser similar para las personas no vacunadas que se contagiaron con anterioridad o pueden ser más vulnerables a las complicaciones graves de COVID-19. Eso todavía no está claro.

Una acotación preocupante es que incluso las infecciones por COVID-19 que parecen ser leves pueden ser mortales para las personas vulnerables, como los adultos de edad avanzada. Un segundo problema es la creciente evidencia de la disminución de la inmunidad entre la población vacunada y la que se contagió con anterioridad. “Nuestro índice de vacunación efectiva está disminuyendo”, dijo Topol.

Todo esto respalda la vacunación, incluso si ya te contagiaste, así que, si cumples con los requisitos, busca una vacuna de refuerzo. “Hay que decirle a la gente que busque un refuerzo ahora y no esperen de tres a cuatro meses para recibir una vacuna que sea específica a la variante ómicron”, dijo Wachter.

LAS PRUEBAS

¿Siguen funcionando las pruebas de COVID, incluidas las pruebas de PCR y las pruebas rápidas en casa? Sí, según los indicios hasta ahora.

Suponiendo que eso siga así, serán muy útiles. “La propagación de la variante ómicron dará mucha más importancia a las pruebas rápidas, al igual que los nuevos medicamentos orales”, dijo Wachter.

En resumen

Los primeros indicios pueden resultar engañosos y tendremos más información dentro de unas semanas.

Por ahora, las personas vacunadas pueden seguir comportándose como lo hacían, pero quizá deberían sentir más apremio por recibir vacunas de refuerzo. La población de edad avanzada y otras personas vulnerables deben seguir teniendo cuidado y pedirles a las personas de su entorno que se hagan pruebas con frecuencia.

Las personas no vacunadas siguen corriendo el riesgo de contraer la enfermedad y desarrollar complicaciones graves. Unos mil estadounidenses han muerto a diario de COVID-19 en las últimas semanas, la gran mayoría de ellos sin vacunar.

