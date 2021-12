New Rochelle recibe fondos federales para mejorar infraestructura de transporte

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- La ciudad de New Rochelle recibió recientemente una subvención federal de 12 millones de dólares a través del programa RAISE (Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos para ejecutar el proyecto LINC.

De acuerdo con las autoridades, LINC es un proyecto de mejora de infraestructura que transformará una gran parte de una de las arterias más transitadas de la Ciudad en un parque público lineal del siglo XXI, con abundantes espacios verdes y abiertos.

El programa RAISE es un programa de subvenciones discrecionales y altamente competitivo administrado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos para invertir en una variedad de proyectos, incluidas carreteras, que mejoran la seguridad, generan un desarrollo económico equitativo y mejoran las comunidades de todo el país.

El senador federal de Nueva York, Charles Schumer, quien abogó firmemente por los fondos de RAISE con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos en nombre de New Rochelle, visitó el vecindario de Lincoln Avenue, el lunes pasado, con otros funcionarios locales, estatales y federales, además de líderes comunitarios.

Asistieron además, el congresista Jamaal Bowman, la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins; los miembros de la Asamblea estatal Amy Paulin y Steve Otis; el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer; el alcalde de New Rochelle, Noam Bramson, entre otros.

El LINC es uno de los seis proyectos identificados por la ciudad de New Rochelle para su financiamiento, a través de la Iniciativa de Revitalización del Centro (DRI) del Estado de Nueva York, dirigida a revivir el corredor del centro de la Ciudad. Reimaginará la Memorial Highway, un conector centrado en el automóvil, sobreconstruido, que alimenta el tráfico a las calles locales y aísla el vecindario en gran parte residencial de la Lincoln Avenue del corazón del centro de la Ciudad.

El LINC volverá a conectar este vecindario tradicionalmente desatendido con el vibrante centro de la ciudad y el corazón de los desarrollos orientados al tránsito existentes y futuros, incluida la estación de trenes de Metro North, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Nueva York, desarrollos de uso mixto, oportunidades educativas y laborales, una creciente comunidad artística y cultural y beneficios comunitarios adicionales anclados en la inclusión y la participación equitativa.