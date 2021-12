Defensores de CT viajan a Washington para pedir aprobación de proyecto de ley que beneficia a inmigrantes

- Publicidad -

WASHINGTON DC. – Decenas de miembros de Make the Road Connecticut, Unidad Latina en Acción y otras organizaciones pro inmigrantes partieron a Washington, DC para exigir la aprobación del proyecto de ley Build Back Better.

Inmigrantes y defensores se unieron a miembros del Congreso para pedir al Senado que aprueben el proyecto de ley antes del vacaciones.

Los inmigrantes de Connecticut se unieron a cientos de todo el país y miembros del Congreso, incluida la representante Marie Newman (Illinois), mientras marchaban desde Union Station hasta Taft Memorial Park, donde los legisladores hablaron en una breve manifestación.

Los defensores están pidiendo específicamente: un camino a la ciudadanía, buenos trabajos de cuidado, acceso a cuidado infantil y prekínder universal, licencia familiar remunerada, infraestructura verde, acceso a atención de salud calificada para todos y vivienda asequible.

El proyecto de ley propuesto proporcionaría permisos de trabajo y protección para hasta siete millones de trabajadores inmigrantes y proporcionaría fondos a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para ayudar con la acumulación de solicitudes de permisos de trabajo y tarjetas verdes.

Esta semana se espera que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, tome una decisión sobre el llamado “Plan C2 para proteger a los inmigrantes indocumentados, a quienes se otorgaría un perdón de deportación por máximo 10 años.

Sin embargo, es posible que la experta que debe revisar que los proyectos a ser aprobados bajo el proceso de reconciliación sigan las llamadas “reglas Byrd”, por lo que MacDonough podría hacer modificaciones al proyecto propuesto por los demócratas para los inmigrantes.

Dijo que los planes migratorios bajo la agenda Build Back Better sufrirían cambios, sobre todo tras el reporte del impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Otras organizaciones que se unieron a la manifestación en Washington DC fueron Make the Road Pennsylvania, Make the Road Nevada, Make the Road New York, CASA, Center for Popular Democracy Action FIRM Action, 32BJ SEIU, SPACES in Action, Domestic Workers Alliance, New York Immigration Coalition (NYIC), Minkwon, NICE, entre otros.