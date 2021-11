Empresas y organizaciones sin fines de lucro de Bridgeport reciben fondos federales para ayudar a afectados por pandemia

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro en Bridgeport están recibiendo un impulso de 25 millones de dólares en fondos federales de ayuda por el coronavirus.

Uno de los beneficiarios es nOURish Bridgeport, una granja hidropónica de interior.

Utilizarán el dinero para renovar un antiguo almacén en Stratford para cultivar productos como calabaza, fresas, tomates y lechuga.

La reverenda Sara Smith de United Congregational Church, fundadora de nOURish de Bridgeport y socia de la granja, expresó que su objetivo es llevar alimentos saludables a las personas pobres de Bridgeport.

“Tratamos de dar comida saludable a nuestros vecinos hambrientos, pero es casi imposible encontrar productos frescos, ya sea en verano o en invierno, en el banco de alimentos”, comentó Smith.

La granja de seis acres producirá 200 libras de productos sin pesticidas cada semana antes de fin de año. Los productos se venderán a despensas de alimentos, mercados de alimentos y clientes comerciales.

Varios beneficiarios están utilizando el dinero para el desarrollo de la fuerza laboral y programas que ayudan a las personas encarceladas a regresar a la sociedad. Recibirán más de 10 millones de dólares en conjunto durante tres años.

Scott Wilderman es el director de una agencia de desarrollo de la fuerza laboral, Career Resources. La agencia usará el dinero para establecer un centro de reingreso. Brindará servicios a las personas liberadas de la prisión.

Centros como este ya existen en New Haven y Hartford.

El dinero también ayudará a desarrollar una aplicación de teléfono que los ex reclusos pueden usar para localizar servicios.

Career Resources es un socio importante de la Mayor’s Initiative for Re-Entry Affairs (MIRA).

Joe Ganim fue alcalde de Bridgeport en la década de 1990 hasta que fue declarado culpable de cargos federales de corrupción y pasó siete años en prisión.

Después de su liberación, lanzó una campaña de regreso para expandir los esfuerzos de Bridgeport para darles a otros delincuentes una segunda oportunidad.

En 2016, lanzó MIRA, pero tuvo problemas con la rotación en la administración, la escasez de personal y la falta de fondos.

“MIRA no puede hacerlo todo”, comentó Wilderman.

La Universidad de Bridgeport está recibiendo 1.5 millones de dólares para ayudar a los emprendedores a iniciar negocios, incluidos los ex presos.

Algunos de los otros beneficiarios de pequeñas empresas incluyen la Bridgeport Rescue Mission, Bridgeport Hospital, Workplace, el Center for Children’s Advocacy, el Council of Churches of Greater Bridgeport, la Entrepreneurship Foundation y el Burroughs Community Center.

Bridgeport todavía tiene una gran parte de su asignación federal de 110 millones de dólares para gastar.

Además de distribuir los 25 millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas, el alcalde Joe Ganim anunció previamente que 700 mil dólares se destinarían a la contratación de jóvenes y programas para jóvenes durante cuatro años, 500 mil a la asistencia de reubicación para residentes que enfrentan desalojo, 8 millones para infraestructura de banda ancha y 8 millones para ayudar a financiar 395 millones de dólares en mejoras al antiguo sistema de aguas residuales que el consejo municipal aprobó en abril.