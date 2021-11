Planes de Medicare Advantage cuestan miles de millones de dólares más de lo que deberían, revela informe

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Cambiar a los adultos mayores a los planes de Medicare Advantage les ha costado a los contribuyentes decenas de miles de millones de dólares más que mantenerlos en Medicare original, un costo que se ha disparado desde 2018 y es probable que aumente aún más, según reveló una nueva investigación.

Richard Kronick, ex investigador de políticas de salud federal y profesor de la University of California-San Diego, dijo que su análisis de los datos de facturación de Medicare Advantage, recientemente publicados, estima que Medicare pagó en exceso los planes de salud privados en más de 106 mil millones de dólares de 2010 a 2019 debido a la forma en que los planes privados cobran por los pacientes más enfermos.

Casi 34 mil millones de dólares de ese nuevo gasto se produjeron durante 2018 y 2019, el último período de pago disponible, según Kronick.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid hicieron públicos los datos de facturación de 2019 por primera vez a finales de septiembre.

“Están pagando (los planes Medicare Advantage) mucho más de lo que deberían”, precisó Kronick, quien se desempeñó como subsecretario adjunto de políticas de salud en el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la administración del ex presidente Barack Obama.

Medicare Advantage, una alternativa de rápido crecimiento al Medicare original, es administrada principalmente por las principales compañías de seguros.

Los planes de salud han inscrito a casi 27 millones de miembros, o aproximadamente el 45% de las personas elegibles para Medicare, según AHIP, un grupo comercial de la industria anteriormente conocido como America’s Health Insurance Plans.

La industria argumenta que los planes generalmente ofrecen beneficios adicionales, como anteojos y atención dental, que no están disponibles bajo Medicare original y que la mayoría de los adultos mayores que se inscriben en los planes de salud están felices de haberlo hecho.

Altas expectativas

“Tanto los adultos mayores como los contribuyentes esperan una cobertura de salud de alta calidad y valor de los planes MA (Medicare Advantage)”, de acuerdo con el portavoz de AHIP, David Allen.

Sin embargo, los críticos han argumentado durante años que Medicare Advantage cuesta demasiado a los contribuyentes.

La industria también ha sido objeto de múltiples investigaciones gubernamentales y demandas del Departamento de Justicia que alegan un abuso generalizado de facturación por parte de algunos planes.

El tema de los pagos se ha visto más de cerca a medida que algunos demócratas en el Congreso buscan formas de financiar la agenda de gasto social de la administración Biden.

Los planes Medicare Advantage también se esfuerzan por atraer nuevos miembros publicitando ampliamente durante el período de inscripción abierta de otoño, que finaliza el próximo mes.

“Es difícil pasar por alto la gran señal de alerta de que Medicare está pagando excesivamente estos planes cuando se ve que los beneficiarios tienen más de 30 planes disponibles en su área y están siendo bombardeados diariamente por anuncios de televisión, revistas y vallas publicitarias”, expresó Cristina Boccuti, directora de política de salud en West Health, un grupo que busca reducir los costos de atención médica y ha apoyado la investigación de Kronick.

Kronick calificó el crecimiento de los costos de Medicare Advantage como un “problema sistémico en toda la industria”, que los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) no ha podido controlar.

Dijo que algunos planes vieron ganancias de ingresos “asombrosas”, mientras que otros tuvieron aumentos más modestos.

La aseguradora UnitedHealthcare, que en 2019 tenía alrededor de 6 millones de miembros de Medicare Advantage, recibió pagos en exceso de unos 6 mil millones de dólares, según Kronick.

“Este no es un cambio pequeño”, comentó Joshua Gordon, director de política de salud del Committee for a Responsible Federal Budget, un grupo no partidista. “El problema es cada vez peor”, señaló.

Respondiendo a preguntas escritas, un portavoz de CMS dijo que la agencia “está comprometida a asegurar que los pagos a los planes Medicare Advantage sean apropiados.

“Es responsabilidad de CMS asegurarse de que los planes Medicare Advantage estén a la altura de su función, y la agencia ciertamente mantendrá los planes de acuerdo con los estándares que deben cumplir”, finalizó Gordon.