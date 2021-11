Carmen Salinas no ha presentado mejoría tras sufrir derrame cerebral

- Publicidad -

La noche de este jueves 11 de noviembre Gustavo Briones, sobrino y asistente de Carmen Salinas, dio detalles sobre el estado de salud de su tía, quien fue hospitalizada la noche del miércoles por un derrame cerebral. La primera actriz continúa en coma y sin mejoría.

“El doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación exactamente igual que la mañana, no le han metido medicamentos, más que un medicamento para el dolor”, dijo a la prensa a las afueras del hospital. Además, señaló que no le practicarán ningún estudio por el momento y volverán a valorarla por la mañana.

Gustavo señaló que se desconoce por qué su tía sufrió el derrame, sin embargo, explicó que padece de presión alta.

“Ella sufre de hipertensión, desde el fallecimiento de mi primo Pedrito desde entonces toma medicamento para la hipertensión”.