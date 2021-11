Hispana acusada de robar $1 millón de premio de lotería de su primo

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- Una mujer enfrenta cargos por presuntamente robar un billete de lotería del estado de Nueva York, ganador de un millón de dólares, de su primo en Long Island, informaron las autoridades.

La fiscal interina de distrito del condado de Nassau, Joyce Smith, y el Departamento de Policía de Glen Cove, anunciaron que una mujer de Texas fue arrestada y acusada, el martes pasado, de robar más de 500 mil dólares en premios a su familiar, quien le había pedido que reclamara un premio del boleto ganador de la New York State Lottery, porque quería permanecer en el anonimato.

También se alega que Iris Amador Argueta, de 32 años, residente de Houston, Texas, usó papeleo falsificado en un esfuerzo por engañar a sus primos sobre el valor del premio ganado en el boleto.

Smith dijo que el 28 de octubre de 2020, el primo de Argueta compró un raspadito Hold‘ Em Poker de 5 dólares en 7-Eleven en la Glen Street de Glen Cove, donde ganó un premio mayor de un millón de dólares.

Se alega que su primo se comunicó con Argueta y le pidió que reclamara el premio en su nombre porque deseaba permanecer en el anonimato, prometiéndole 50 mil dólares a cambio de la escritura.

Smith dijo que Argueta condujo a Nueva York desde su casa en ese momento en Virginia y reclamó el boleto ganador de su primo.

Debido a las restricciones de COVID-19, la New York State Gaming Commission no aceptaba boletos ganadores en persona y, en cambio, el 13 de noviembre de 2020, Argueta supuestamente envió por correo postal el boleto ganador a la New York State Gaming Commission.

Semanas después, Argueta supuestamente apareció en la casa de su primo con un papeleo que supuestamente era de la New York State Lottery, que indicaba que el monto del premio era de solo 20 mil dólares.

Al parecer, Argueta también le entregó a su primo un sobre que contenía 13 mil 436 dólares en efectivo y le dijo que el resto del dinero se guardaba para impuestos.

Según la investigación, una búsqueda en Internet reveló más tarde un comunicado de prensa en el sitio web de la New York State Lottery que indicaba que Argueta había reclamado el premio de un millón de dólares del boleto comprado en Glen Cove.

El comunicado declaró que Argueta había optado por recibir el pago de una suma global de 537 mil 440 dólares después de impuestos, momento en el que su primo la contactó, lo que la llevó a amenazarlo con acciones legales si no la dejaba en paz y alegando que no había dinero extra.

En última instancia, la investigación determinó que Argueta recibió 537 mil 440 dólares de la New York State Gaming Commission como premio global y la documentación presuntamente mostrada a su prima fue falsificada.

Hasta ahora, el Departamento de Policía de Glen Cove y la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Nassau han recuperado 317 mil 825 dólares en fondos presuntamente robados de la cuenta bancaria de Argueta, que están retenidos.

Argueta se entregó al Departamento de Policía de Glen Cove, el lunes pasado, y fue procesada el 9 de noviembre por un cargo de hurto mayor y dos cargos de posesión criminal de un instrumento falsificado, todos delitos graves.

Si es declarada culpable, Argueta enfrenta hasta 15 años de prisión. Está programada que regrese a la corte en Long Island el martes 23 de noviembre, finalizaron las autoridades.