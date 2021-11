A familias de personas no vacunadas se les podrían negar beneficios por muerte

- Publicidad -

NORWALK.- Las consecuencias de un caso fatal de COVID-19 podrían generar mayores repercusiones financieras para algunos trabajadores que se niegan a vacunarse contra el virus.

Según varios informes, la Autoridad Metropolitana de Nueva York (MTA) se ha convertido en la última en anunciar que no pagará un beneficio por muerte de 500 mil dólares a las familias de los empleados que mueren por el virus que no estaban vacunados en el momento de su muerte.

Anteriormente, el pago del beneficio por muerte estaba disponible para cualquier trabajador de la MTA que hubiera fallecido por COVID-19, independientemente del estado de vacunación.

La MTA no había mantenido previamente la dura postura hasta que las vacunas estuvieron disponibles más ampliamente, lo que provocó el cambio.

Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, 173 trabajadores de la MTA contrajeron COVID-19 y murieron, cinco de los cuales sucedieron después de que la organización promulgó la nueva política en junio, según la MTA.

Los empleados recibieron un aviso de seis semanas para vacunarse antes de que la política entrara en vigor.

Otros empleadores y municipios locales de todo el país han expresado preocupaciones similares sobre la prestación de beneficios por muerte a quienes se niegan a recibir la vacuna.

Algunos también han aumentado los cargos por el seguro médico para los no vacunados, mientras que otros empleadores han despedido a los trabajadores por no recibir la vacuna.

Este mes, el presidente Joe Biden anunció la fecha límite del 4 de enero de 2022 para que todas las grandes empresas garanticen una fuerza laboral completamente vacunada como parte del plan de su administración llamado Path Out of the Pandemic (Camino para salir de la pandemia).