Se revelan detalles de la muerte del actor Enrique Rocha

- Publicidad -

La muerte del primer actor ha conmocionado al gremio artístico por la calidad histriónica que lo caracterizó y lo hizo convertirse en uno de los villanos de melodramas más reconocidos. Si bien, se mencionó que la causa de su muerte fue por causas naturales, se desconocían detalles sobre su partida. Ahora, se dan a conocer sus últimos momentos.

“Lo que me decía Emilio Cárdenas, un amigo entrañable también, cenábamos los tres juntos frecuentemente, que [Enrique Rocha] se acostó para ver la carrera [de Fórmula 1] y que ya no se despertó. Tuvo lo que se llama la muerte de los justos. Falleció dormido, sin aspavientos, sin dolores, sin pasar malos ratos. Fue muy inesperado”, mencionó su amigo, el también actor Juan Ferrara al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa).

“Realmente, fue un susto horrible, porque abrí el teléfono y entonces me estaban solicitando unas palabras para el fallecimiento de Enrique Rocha. Pensé que era una broma en un principio. Fue un susto horrible cuando me enteré de todo. Fue una noticia que nunca me esperé”.

Ferrara, quien conocía al fallecido locutor también desde que tenia 13 años de edad, asegura que ante la buena salud que mostraba Rocha nunca esperó su partida y ahora confiesa sentirse “devastado”. Sin embargo, sabe que será recordado con cariño por parte de quienes lo conocieron.

“La verdad por esta pandemia yo no salgo de mi casa, hace dos años, y él tampoco salía. Entonces nos hablábamos cada dos o tres meses para ver cómo iba todo”, mencionó.

“La última vez que hablé con él, [mencionamos] que nos veríamos pronto. Y de ahí que la noticia me sorprendió enormemente. La noticia es como un susto. Siempre pienso que es una broma que no es cierto. Siento mucho que se haya bajado del tren antes de tiempo”, agregó.