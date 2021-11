Acusan a otro empleado de desviar fondos de ayuda de COVID-19 en West Haven

- Publicidad -

WEST HAVEN.- John Bernardo, un empleado del Ayuntamiento de West Haven, fue arrestado, el jueves pasado, por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con una investigación del uso de los fondos de ayuda de COVID-19 en la Ciudad, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

Bernardo, de 65 años, es un especialista en vivienda de la Administración de Desarrollo Comunitario en West Haven.

El arresto de Bernardo se produce después de la detención del ex representante estatal y el ex asistente administrativo del Concejo Municipal de West Haven, Michael DiMassa, que fue acusado de fraude electrónico y de estafar a la Ciudad con cientos de miles de dólares en fondos de ayuda de COVID-19.

Según el DOJ, como se alega en la denuncia penal, DiMassa y Bernardo formaron Compass Investment Group, LLC.

A partir de febrero, la demanda alega que la LLC facturó fraudulentamente a la ciudad de West Haven y a su “Departamento de Subvenciones de COVID-19” por servicios de consultoría presuntamente prestados al Departamento de Salud de West Haven que no se realizaron.

De febrero a septiembre, la demanda alega que la ciudad de West Haven pagó a Compass Investment Group un total de 636 mil 783 dólares y que Bernardo recibió al menos 45 mil dólares de estos fondos.

Bernardo compareció en la corte ante el juez federal de distrito, Robert Spector, en New Haven. Fue puesto en libertad al pagar una fianza de 250 mil dólares.

La abogada de Bernardo, Tara Knight, declaró que “el señor Bernardo tiene un historial impecable, nunca ha sido arrestado, tiene 65 años, ex bombero, herido en el cumplimiento del deber. Necesitamos que esto se desarrolle en la corte para que se compruebe su inocencia. Todas las acusaciones son solo eso … acusaciones. Se presume que es inocente y necesitamos que esto se aclare en la corte”.

Tras el arresto de Bernardo, la alcaldesa Nancy Rossi manifestó que “a medida que continuamos con la investigación de este presunto crimen horrible, me complace ver que los sospechosos de irregularidades y fraude están siendo responsabilizados por sus acciones. Me duele el estómago por este presunto robo y quiero que todas las personas involucradas sean arrestadas y procesadas con todo el rigor de la ley. Si son declarados culpables, deben ir a la cárcel. Como dije al principio cuando encontré e informé esta probable actividad fraudulenta, continuaré actualizando a nuestros residentes cuando la información esté disponible y cuando su divulgación no comprometa la investigación en curso”.