INFORME ESPECIAL Vacuna contra COVID-19 en niños: Todo lo que necesita saber

STAMFORD.- Las vacunas contra el COVID-19 finalmente están disponibles en los Estados Unidos para los niños de 5 a 11 años de edad, para el alivio de muchos padres de familia, incluso mientras otros tienen dudas o temores al respecto.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) dieron la aprobación final para que los niños de 5 a 11 años reciban dosis pediátricas de la vacuna de Pfizer y su compañía asociada BioNTech.

Los pediatras y otros médicos aplaudieron la medida y se preparan para ayudar a las familias a decidir sobre vacunar o no a sus hijos.

Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para adolescentes y adultos, la vacunación infantil también es gratuita.

De acuerdo con los expertos, hay algunas cosas que a los padres de familia les conviene saber:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Se debe vacunar a los niños de educación primaria?

Sí, según las autoridades federales de salud y los principales grupos de médicos. Aunque el virus tiende a ser más severo en los adultos que en los niños, el COVID-19 está causando mucho sufrimiento evitable entre los chicos.

Aproximadamente 1.9 millones de niños de entre 5 y 11 años han sido diagnosticados con COVID-19. Unos 8 mil 300 han sido hospitalizados, una tercera parte ha requerido cuidados intensivos y se han verificado al menos 94 decesos.

Eso sin contar el riesgo de padecer una complicación grave llamada “síndrome inflamatorio multisistémico”, la cual puede afectar a los niños varias semanas después de haberse recuperado incluso de una infección leve.

La vacunación también promete ayudar a los niños a reanudar las clases y actividades escolares de una manera más segura.

¿Las dosis infantiles son del mismo tamaño que las de los adultos?

No. Los niños de entre 5 y 11 años recibirán una tercera parte de la dosis que se les administró a los adolescentes y adultos. Son 10 microgramos por inyección para los jóvenes, en comparación con inyecciones de 30 microgramos para todos los mayores de 12 años. Al igual que el resto, los niños recibirán dos dosis, con tres semanas de diferencia.

¿Qué tan bien funcionan las vacunas?

En un estudio, la vacuna pediátrica de Pfizer demostró una efectividad de cerca del 91% en prevenir una infección sintomática.

Los jóvenes vacunados desarrollaron niveles de anticuerpos para combatir al virus a un nivel tan elevado como los adolescentes y adultos que recibieron la dosis completa.

¿Existen efectos secundarios?

En el ensayo clínico, los niños de entre 5 y 11 años presentaron algunas reacciones molestas tras recibir la vacuna, incluyendo dolor en el brazo y fatiga, similar a lo que experimentaron adolescentes y jóvenes adultos, pero con menor posibilidad de padecer fiebre.

En total, el estudio incluye a 4 mil 600 jóvenes, de los cuales 3 mil 100 recibieron la vacuna y el resto placebos.

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) no encontró preocupaciones de seguridad.

¿Qué hay de los problemas inusuales?

Decenas de millones de estadounidenses mayores de 12 años han recibido dosis más grandes de manera segura. Un efecto secundario grave muy inusual ha salido a la luz: inflamación cardíaca.

Estas reacciones poco frecuentes se han presentado mayormente en jóvenes y adolescentes del sexo masculino, generalmente después de la segunda dosis, y tiende a haber una recuperación rápida.

Para poner el riesgo en contexto, los doctores afirman que una infección de COVID-19 puede provocar una inflamación del corazón más grave.

Una teoría es que la testosterona y la pubertad son factores que influyen, y por lo mismo los expertos anticipan que el riesgo en niños más jóvenes sea incluso menor.

¿Dónde están disponibles las vacunas?

Las vacunas se ofrecen en consultorios pediátricos, clínicas de salud y farmacias. Algunos sistemas escolares también tienen planeado instalar clínicas de vacunación.

Dos cadenas de farmacias comenzarán a administrar la vacuna este fin de semana: Walgreens el sábado y CVS el domingo.

¿Puedo vacunar a mi hijo contra la influenza al mismo tiempo?

Sí, los CDC aseguran que las vacunas contra el COVID-19 pueden aplicarse en la misma visita que las vacunas contra la influenza, o con cualquier otra vacuna que requiera un niño, o cualquier otra persona.

¿Qué pasa si mi hijo está por cumplir los 12 años?

Los CDC aseguran que los niños deben recibir la vacuna conforme a su edad el día de la inyección. Así que, si un niño recibe la dosis de 10 microgramos como primera dosis y después cumple 12 años, la segunda dosis deberá ser de 30 microgramos.

¿Debo esperar hasta que cumpla 12 años para que reciba dos inyecciones de la dosis más grande?

Los pediatras señalan que no se debe posponer la vacunación debido a que la dosis infantil es eficaz entre ese grupo de edad.

¿La medida de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) es obligatoria?

No. Los CDC no han ordenado que los jóvenes se vacunen, aunque sí lo recomiendan.

¿Es verdad que sólo algunos niños tienen un riesgo más alto de desarrollar una infección grave de covid-19?

Casi el 70% de los niños de 5 a 11 años que han sido hospitalizados por COVID-19 han tenido otros problemas médicos, incluyendo obesidad y asma.

Pero en ocasiones los niños saludables en general también se enferman de gravedad. Y considerando la profundidad del impacto social, psicológico y educacional que ha tenido la pandemia en los jóvenes, las autoridades de salud han dejado en claro que todos los niños deberían ser vacunados.

También existen problemas de equidad, ya que más de dos terceras partes de los niños que han sido hospitalizados son negros o hispanos.

¿Qué pasa si mi hijo ya tuvo COVID-19?

De igual manera deberían vacunarse una vez que se recuperen, según los CDC. Está claro que una infección previa sí brinda algo de protección contra otro contagio, pero la inmunidad puede variar dependiendo de qué tan grave fue la enfermedad y hace cuánto tiempo se tuvo.

Los estudios en adultos han revelado que vacunarse después de una infección puede reforzar drásticamente la protección.

¿La vacuna de Pfizer es la única opción para los niños?

En los Estados Unidos, por el momento, sí. La vacuna de Moderna, la cual es similar, es utilizada en adolescentes de algunos países y se está probando en niños de menor edad, pero aún no está disponible en los Estados Unidos para los menores de 18 años.

Unos cuántos países han utilizado otras vacunas contra el COVID-19 en niños pequeños, incluyendo China, que recién inició su campaña de vacunación para niños de 3 años.

¿Habrá vacunas en los Estados Unidos para los niños menores de 5 años?

Los expertos recomiendan a los padres de familia mantenerse al pendiente: Pfizer y Moderna están realizando pruebas de dosis menores para bebés y preescolares.