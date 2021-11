Datos desmienten mitos insidiosos sobre los inmigrantes en Nueva York

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Los mitos sobre el impacto negativo de los inmigrantes en los Estados Unidos son dañinos y evitan la movilidad económica, declaró Scott Fein, abogado de Whiteman Osterman & Hanna LLP.

Como editor de un libro basado en datos recopilados con el Rockefeller Institute of Government, la New York State Bar Association y el Government Law Center de la Albany Law School, el experto desacredita los tres principales mitos sobre la inmigración, centrándose en Nueva York.

De acuerdo con Fein, algunas estaciones de noticias por cable han advertido que las caravanas de refugiados están devastando las ciudades fronterizas, dejando el caos y el crimen a su paso, y que los vecindarios están siendo invadidos por inmigrantes, desplazando a otros residentes y escaseando oportunidades de empleo.

“Por absurdas y descabelladas que puedan parecer estas afirmaciones, el daño que causan es bastante tangible. Alimentan el miedo y los prejuicios, impiden la movilidad económica e interfieren con el cumplimiento de las aspiraciones personales”, declaró el experto.

Hace dos años, el Rockefeller Institute of Government, la New York State Bar Association y el Government Law Center de la Albany Law School decidieron probar suposiciones e invitaron a 30 académicos, estadísticos, demógrafos y otros a reunir y analizar los datos.

Sus hallazgos se han recopilado en un nuevo libro llamado “Inmigración: clave para el futuro: los beneficios del reasentamiento en el norte del estado de Nueva York”

Por qué los tres mitos principales son falsos, según los expertos

Mito 1: “Los inmigrantes sobrecargan la red de seguridad y toman trabajos valiosos”.

Los datos son claros: los refugiados pagan impuestos, reconstruyen el parque de viviendas, abren tiendas y ocupan puestos vacantes, contrarrestando el declive demográfico y económico en las comunidades rurales de bajos ingresos de Nueva York.

En el norte del estado de Nueva York, como se define en el libro, los hogares de inmigrantes tenían más de 10.3 mil millones de dólares en poder adquisitivo después de impuestos, lo que representa el 7% de todo el poder adquisitivo en el norte del estado.

Nueva York: mucho más que su parte de la población de la región.

Los inmigrantes del norte del estado de Nueva York parecen ser más emprendedores que sus homólogos nativos. En 2018, más del 8% de todos los propietarios de negocios y empresarios en el norte del estado de Nueva York eran inmigrantes, desproporcionadamente más alto que su porcentaje de la población.

Mito 2. “Los inmigrantes traen consigo el crimen”.

Entre 1980 y 2016, la población inmigrante en Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany y Utica creció, mientras que las tasas de criminalidad durante el mismo período disminuyeron.

Este fenómeno es cierto en la mayoría de las localidades con una creciente población de inmigrantes en toda nuestra nación.

De hecho, la investigación refleja que incluso los inmigrantes indocumentados tienen la mitad de probabilidades de ser arrestados por delitos violentos que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, según Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Mito 3. “Estados Unidos ya no necesita inmigrantes”.

La verdad a la que se enfrenta Nueva York es que una combinación de una fuerza laboral que envejece, jubilaciones de los baby boomers (nacidos alrededor de 1950), tasas de natalidad en declive y migración de residentes a largo plazo pone en peligro el futuro de las comunidades más pequeñas en todo el país.

Este vacío sigue siendo llenado por inmigrantes que, como grupo, sirven como un motor importante para nuestra futura estabilidad y bienestar económico.

Los números lo confirman. Los inmigrantes agregaron un estimado de 2 billones de dólares al PIB nacional en 2016.

Se estima que la deportación masiva de inmigrantes no autorizados costaría a los estados miles de millones en impuestos y productividad perdidos.

California perdería aproximadamente 103 mil millones, de dólares Texas 60 mil millones, Nueva York 40 mil millones y Nueva Jersey 26 mil millones, según The Center for American Progress.