Tía de Luis Miguel sigue acusando el papá del cantante por la desaparición de su madre

Adua Basteri, tía abuela de Luis Miguel, asegura al programa Venteaneando que Luisito Rey, el padre del cantante, es el responsable de la desaparición de su madre Marcela, quien desde 1986 se reportó como desaparecida.

Adua, hermana de Sergio Basteri, padre de Marcela habló sobre la desaparición de su sobrina, diciendo:

“Ella me dijo que tenía que viajar a Madrid para firmar unos documentos para que Luis Miguel pudiera hacer unas presentaciones en Chile, ya que era menor de edad, pero pasó un mes y no me llamaba, yo le dije a mi hermano Sergio, y me dijo: ”¿Qué hacemos?’. Hablé a casa de Luisito, contestó la suegra (madre de Luisito), y solo dijo: ‘No le entiendo, no le entiendo’ y colgó el teléfono, después el número ya no existía”, revela.

Adua Basteri cree que ya es tiempo de que sus sobrinos digan la verdad, ya que a estas alturas ya no pueden estar engañados como cuando eran niños.

La señora señaló que Luisito les dijo a sus hijos que su mamá tenía un novio en Italia:

“Pero eso no era verdad… Luis Miguel vino a buscar a su madre, pues tampoco sabía nada de ella”, dijo Adua, afirmando que está, segura de que Luisito Rey, padre del cantante, está detrás de la desaparición de Marcela y sus hijos lo saben. Sería mejor que hablaran, porque es hora de acabar con todo esto, me parece que es lo mínimo que pueden hacer”.