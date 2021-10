Padres esperan concertar citas para vacuna contra COVID-19 para niños pequeños

- Publicidad -

YONKERS.- Algunos padres ya están intentando concertar citas para que sus hijos reciban la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer.

“Es bueno para los niños porque hemos visto muchos casos con los niños que van a la escuela y quiero que estén seguros”, declaró Jaye Thangavenu, una madre de Syosset.

El pediatra de East Meadow, el doctor John Zaso, expresó que ha habido un aumento del 63% de nuevos casos positivos de COVID-19 en niños, según el Departamento de Salud del Estado.

Una vacuna contra el COVID-19 para niños pequeños se está acercando poco a poco, después de que un panel de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó la autorización de uso de emergencia para que los niños de 5 a 11 años reciban la inyección.

“Como pediatras y médicos, estamos muy entusiasmados”, indicó Zaso.

Aseguró que cientos de padres ya han expresado interés en vacunar a sus hijos.

Zaso indicó que los datos muestran que la vacuna, que es un tercio de la dosis para adultos, es segura para los niños y tiene una efectividad del 91% contra la variante Delta.

De acuerdo con el experto, administrar la vacuna a los niños pequeños es otro paso para poner fin a la pandemia.

“He estado aplicando la vacuna a las personas mayores de 12 años desde junio, nos han dado entre 2 mil y 3 mil dosis aquí. No he visto otros efectos adversos que no sean escalofríos, lo cual es normal y pienso que con los niños menores de 12 años pasará igual”, agregó el experto.

Reveló que ya ordenó vacunas al Gobierno y que solo está esperando que se le otorgue la aprobación total.

Zaso también apuntó que, si los padres tienen dudas sobre si vacunar o no a sus hijos, deben evitar el internet y discutirlo con el pediatra de su hijo.