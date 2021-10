INFORME ESPECIAL Economía de EEUU creció solo 2% en el tercer trimestre

- Publicidad -

STAMFORD.- El crecimiento de la economía estadounidense se ralentizó bruscamente durante el tercer trimestre del año, ya que distintos problemas en la cadena de suministro y el aumento de los casos de coronavirus con la variante Delta frenaron la actividad en tiendas, fábricas y restaurantes.

El producto interior bruto, ajustado a la inflación, creció un 0.5% entre julio y septiembre, según informó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Esta cifra es inferior al 1.6% registrado en el segundo trimestre, lo que ha frustrado las anteriores esperanzas de que la recuperación se acelerara a medida que avanzara el año.

El crecimiento del gasto de los consumidores, que ha contribuido a impulsar la recuperación, se ralentizó hasta el 0.4%, desde el 2.9% del segundo trimestre, y el gasto en bienes cayó bruscamente. La inversión empresarial también se desaceleró.

En términos anuales, el PIB aumentó un 2% en el tercer trimestre, frente al 6.7% del segundo.

La ralentización se debió en parte a la propagación de la variante Delta del coronavirus, que llevó a muchas personas a reducir sus viajes, comidas en restaurantes y otras actividades presenciales, según de The New York Times.

Los datos más recientes sugieren que las personas vuelven a esas actividades a medida que los casos del virus disminuyen, y la mayoría de los economistas esperan un crecimiento significativamente más rápido en los últimos tres meses del año.

Sin embargo, otro importante factor que impidió un mayor crecimiento, y que puede continuar en el tiempo, es el problema de las cadenas de suministro en todo el mundo, incluso cuando la demanda de muchos productos ha aumentado. Los retrasos resultantes han dificultado a las tiendas y fábricas estadounidenses la obtención de los productos y piezas que necesitan. Muchos expertos prevén que los problemas se prolonguen hasta el próximo año.

Distintas empresas también están lidiando con la dificultad de encontrar suficientes trabajadores para fabricar, vender y entregar productos, otra escasez de suministros que frena el crecimiento más tiempo de lo esperado.

“La economía no tiene un problema de demanda, sino de oferta”, manifestó Ben Herzon, director ejecutivo de la empresa de previsión IHS Markit, de acuerdo a The New York Times.

En algunos casos, esos problemas de oferta se traducen en retrasos en las entregas, reducción de la oferta y estantes vacíos.

En otros casos, están dando lugar a precios más altos. La inflación se disparó y se ha mantenido elevada. Los precios al consumo aumentaron un 1.3% en el tercer trimestre, un poco menos que en el trimestre anterior, pero todavía muy por encima de la tasa pre pandemia. Los precios subieron un 4.3% respecto al año anterior.

En las estadísticas del gobierno, un aumento de los precios resulta en un crecimiento más lento ajustado a la inflación: los consumidores gastan lo mismo, pero obtienen menos a cambio.

Los pedidos semanales de subsidio por desempleo bajaron a 281 mil

Los pedidos semanales de prestaciones por desempleo en los Estados Unidos cayeron a un nuevo mínimo desde el comienzo de la pandemia, según datos divulgados este jueves por el Departamento de Trabajo.

En la semana que finalizó el 23 de octubre, 281 mil personas se registraron para recibir los beneficios por desempleo, 10 mil menos que la semana previa, indicó la agencia.

Los analistas pronosticaban 291 mil nuevas inscripciones.

Las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayeron por debajo de la marca de 300 mil a principios de octubre por primera vez desde marzo de 2020 y el estallido de la pandemia de coronavirus.

Advierten 12 meses de estancamiento para la economía de Estados Unidos

Con la falta de empleo, los puertos obstruidos, la pandemia y otros factores, los expertos predijeron una inflación en la economía del país en los próximos 12 meses.

Los economistas de Cal State Fullerton, Anil Puri y Mira Farka, brindaron su opinión en el pronóstico económico anual de otoño a través de una presentación virtual, llevado a cabo esta semana.

Al abordar el pronóstico económico del sur de California, prevén una mejora continua en el empleo a medida que la pandemia retrocede y más personas regresan a la fuerza laboral. No obstante, se esperan recuperaciones más rápidas en el condado de Orange y el Inland Empire, pero más lentas en el condado de Los Ángeles.

Farka, profesora asociada de economía y codirectora del Centro Woods para Análisis y Pronósticos Económicos, expresó que el mayor impedimento para el crecimiento, al menos durante el próximo año, serán las limitaciones de suministro.

“Con los puertos obstruidos, las cadenas de suministro globales congestionadas, los tiempos de envío cada vez más prolongados y la inversión en una infraestructura de semiconductores expansiva es poco probable que se resuelvan de la noche a la mañana”, sostuvo.

De acuerdo con Farka, la preocupación más apremiante y duradera es la inflación, que, al igual que el virus, probablemente se volverá endémica y generalizada, al menos durante los próximos 12 meses.

“Al comienzo del año, las expectativas para el crecimiento económico estaban por las nubes, tal como el mundo estaba preparado para liberarse de las garras de una pandemia única debido a la llegada de las vacunas”, de acuerdo con el estudio.

No obstante, la perspectiva se está oscureciendo, en gran parte a la propagación de la variante Delta.

Los economistas afirmaron que el rumbo que tome el virus es importante, ya que el destino de la economía mundial sigue estando estrechamente ligado a las perspectivas de la pandemia.