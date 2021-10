EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Ayuda para obtener seguro médico

El Departamento de Salud del condado de Westchester ofrece ayuda gratuita para obtener un seguro médico.

Las personas pueden recibir ayuda de un navegador del Departamento de Salud, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, todos los martes, solamente con cita, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, las personas pueden calificar para EL Plan Esencial, Medicaid y Child Health Plus (CHP), Qualified Health Plan (QHP) y cobertura de salud para sus empleados si es dueño de un negocio pequeño.

Los solicitantes deben proporcionar su fecha de nacimiento, números de seguro social o números de documentos de inmigrante e información sobre el empleador y su ingreso.

Pueden llamar al 914-995-6350 o enviar un correo electrónico a [email protected] para programar una cita.

Las citas están disponibles en español e inglés.

Voluntarios para distribuir alimentos

Desde agosto, la Larchmont Mamaroneck Hunger Task Force (LMHTF) se ha asociado con la Mott Haven Fridge Network para distribuir el exceso de productos de las distribuciones del Saturday Fresh Market a los vecinos del Bronx necesitados.

The Mott Haven Fridge Network anunció que está buscando voluntarios para otros sábados y animan a las personas a participar.

Cada sábado, la red recibe a conductores voluntarios en su almacén del Bronx, donde se abastecen de productos rescatados y los entregan a las comunidades que las despensas no llegan.

Las personas interesadas en ser voluntarias pueden llenar el formulario que se encuentra en la web https://airtable.com/shr5I0oya0nkalNIE, y un miembro del equipo les enviará un texto con los horarios disponibles los sábados.

Día de muertos

El sábado 29 de octubre, a partir de las 4:00 de la tarde, en las afueras de la Biblioteca Pública de Norwalk, en 1 Belden Avenue, Norwalk, la organización Latinos Unidos de Norwalk, llevará a cabo una ceremonia de conmemoración el Día de Muertos.

De acuerdo con los organizadores, los asistentes podrán disfrutar de música y comida.

Día de la construcción familiar

La organización Habitat for Humanity of Coastal Fairfield County llevará a cabo un evento llamado Family Build Day (Día de la construcción familiar), el sábado 30 de octubre, de 9:00 a 11:30 de la mañana, en 1542 Barnum Avenue, Bridgeport.

De acuerdo con los promotores, los niños de 12 años en adelante y sus padres participarán en un día de voluntariado. Los voluntarios mayores de 16 años ayudarán a construir paneles de pared y pintar revestimientos, mientras que los voluntarios más jóvenes construirán librerías que se llenarán con donaciones de libros y entregados como obsequio a las familias que compran viviendas de Habitat for Humanity of Coastal Fairfield County.

Para participar y para obtener mayor información, pueden llamar al 203-333-2642 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Dosis de refuerzo contra COVID-19

Sunshine Pharmacy, Feeding America y El Centro Hispano de White Plains llevarán a cabo un evento donde las personas pueden recibir una dosis de refuerzo contra el COVID-19 durante la distribución de alimentos gratuitos de El Centro Hispano.

El evento se llevará a cabo el jueves 4 de noviembre, de 2:00 a 6:00 de la tarde, en el área de estacionamiento de la Post Road School, frente al Chase Bank, en 175 W Post Road, White Plains.

De acuerdo con los promotores, las personas mayores de 65 años y aquellas con problemas de salud podrán recibir las dosis de refuerzo de Moderna y Pfizer, y las personas mayores de 18 años podrán recibir la vacuna de Johnson & Johnson.

Para mayor información, pueden llamar al 914-289-0500.

Película y foros sobre el Alzheimer

La organización Livable Communities Alzheimer’s/Dementia Collaborative proyectará la película In Our Right Mind (En nuestra mente correcta).

La película In Our Right Mind, que se proyectará de manera virtual, cuenta la historia de la enfermedad de Alzheimer en las comunidades de color.

El film estará disponible desde el 29 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Para recibir el link de la película, pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

El 10 de noviembre, se realizarán dos sesiones virtuales de preguntas y respuestas en vivo con la productora y narradora de la película, Renee Chenault Fattah.

Un programa de 20 minutos sobre la introducción a la enfermedad de Alzheimer seguirá a la sesión de preguntas y respuestas.

Para participar y registrarse pueden llamar al 800-272-3900.

Para participar en los foros a las 11:00 de la mañana y 7:00 de la noche, pueden ingresar la web https://communityresourcefinder.org.