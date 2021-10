Entregan $2.7 millones a trabajadores de hotel despedidos ilegalmente

- Publicidad -

PORT CHESTER.- La fiscal general de Nueva York Letitia James y la senadora estatal Shelley Mayer entregaron esta semana $2.7 millones de dólares a los trabajadores que fueron despedidos, según las autoridades, ilegalmente sin aviso legal, se les negaron sus derechos y salarios del Doral Arrowwood Hotel and Conference Center cuando cerró abruptamente.

James se unió a una demanda y argumentó con éxito que los prestamistas del hotel, la Asociación Nacional de Bancos de los Estados Unidos y Anderson Hill Road Capital, LLC, violaron la New York Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) al no dar a los trabajadores avisos de terminación de 90 días y no pagar hasta 60 días de salarios perdidos por no proporcionar dicho aviso. Como resultado de esta demanda, James recuperó los salarios perdidos de los 250 trabajadores afectados, quienes comenzaron a recibir pagos.

“Proteger a los neoyorquinos trabajadores siempre será una de las principales prioridades de mi oficina. Más de 250 trabajadores del Doral Arrowwood Hotel se vieron obligados a valerse por sí mismos cuando el hotel cerró sin previo aviso, dejándolos sin trabajo justo antes del inicio de la pandemia. Hoy, brindamos grandes beneficios a estos trabajadores afectados. Finalmente les brindamos los salarios que se les negaron injustamente y responsabilizamos a estas empresas codiciosas por violar sus derechos. Gracias a la senadora estatal Mayer por su incansable defensa sobre este tema y por su colaboración para poner a nuestros trabajadores en primer lugar”, manifestó James.

Por su parte, la senadora Shelley Mayer, expresó que “esta es una noticia maravillosa para los trabajadores de Doral Arrowwood que finalmente obtuvieron el dinero que se merecen y al que tienen derecho después de haber sido despedidos sin previo aviso en la víspera de Navidad hace casi dos años”.

La legisladora agregó que “al enterarme de que fueron despedidos, me acerqué de inmediato para asegurarme de que sus derechos estuvieran protegidos por la Ley WARN. Continuamos abogando por los trabajadores con el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York y la Oficina del Fiscal General. Durante el último año y medio, nos mantuvimos en contacto con los trabajadores para asegurarnos de que estuvieran informados y sus voces fueran escuchadas durante todo el caso, incluida la asistencia a las comparecencias con ellos ante el tribunal. Gracias a Jane Lauer Barker, la fiscal general Letitia James y la comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, quienes trabajaron incansablemente en nombre de los empleados”.

Doral Arrowood es un centro de conferencias de hotel en Rye Brook, Nueva York, que empleó a cientos de trabajadores. En diciembre de 2019, la administración de Doral Arrowwood informó a sus trabajadores que el hotel cerraría en aproximadamente tres semanas y que los empleados serían despedidos a principios de enero de 2020.

Según la Ley WARN de Nueva York, las empresas con 50 o más empleados deben brindar a los trabajadores un aviso de terminación de 90 días si la empresa está cerrando.

Si un empleador no les da a los trabajadores el aviso legal adecuado de 90 días, la Ley WARN requiere que los empleadores paguen a los trabajadores hasta 60 días de salarios perdidos.

El hotel no cumplió con la Ley WARN, lo que dejó a los trabajadores a su suerte sin paga solo unas semanas antes del inicio de la pandemia de COVID-19.

Anderson Hill Road Capital celebró un Acuerdo de Estipulación con la Fiscalía General y los empleados afectados, y acordó pagar el monto total establecido en la orden judicial.

La estipulación de la Ley WARN afirma que a los ex empleados se les deben 2 millones 482 mil 884 dólares con una cantidad estimada de impuestos sobre la nómina de 223 mil 459, para un total de 2 millones 706 mil 344 dólares.