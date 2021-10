Principales ciudades de CT se alistan para elegir alcaldes

- Publicidad -

STAMFORD.- La Secretaria del Estado, Denise Merrill, insta a los votantes a que participen en las elecciones municipales que se llevarán a cabo el martes 2 de noviembre, depositando su voto y eligiendo a sus autoridades.

Además de elegir a alcaldes, los votantes podrán elegir nuevos concejales y miembros de las diferentes juntas como las de educación, finanzas, secretarios municipales.

Los votantes de Connecticut, mayor de 18 años, pueden verificar su registro y buscar su lugar de votación en https://portaldir.ct.gov/sots/LookUp.aspx.

Las urnas estarán abiertas de 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, en todo el Estado para las elecciones generales.

Para solicitar una papeleta de voto ausente en español, pueden ingresar a la web https://portal.ct.gov/-/media/SOTS/ElectionServices/Absentee-Ballot-Application-ED-3/ED-3-1202-Rev-2021-SP-fillable.pdf.

La inscripción para el Día de las Elecciones está disponible en los ayuntamientos

Para mayor información sobre cómo registrarse el Día de las elecciones, pueden visitar la web https://portal.ct.gov/SOTS/Election-Services/Election-Day-Registration/Election-Day-Registration.

Caroline Simmons contra Bobby Valentine, una contienda “caliente”

Stamford tendrá una de las contiendas más emparejadas de las elecciones del martes 2 de noviembre. La demócrata Caroline Simmons, actual representante estatal se medirá al candidato no afiliado Bobby Valentine, ex gerente del equipo de béisbol de las Grandes Ligas, Mets de Nueva York.

Ambos candidatos han tenido un cruce de palabras en los diferentes debates en los que se han enfrentado.

Simmons expresó su indignación porque Valentine se refirió a ella, el martes pasado como una “niña de 35 años”

Dicho cruce de palabras es el último de una serie de enfrentamientos entre el ex gerente de los Mets, de 71 años, y la legisladora demócrata.

Valentine hizo los comentarios en un artículo sobre la carrera de la veterana reportera Susan Haigh en The Associated Press. El tema surgió como parte de la batalla generacional más amplia en la que Valentine ha dicho que su familia ha vivido en Stamford durante más de 100 años y Simmons se mudó a la Ciudad hace solo ocho años después de crecer en Greenwich.

Valentine dijo que recientemente que los partidarios de Simmons lo había descrito a él como “solo otro ´viejo´ blanco” en la ciudad.

“No hay posibilidad de que una niña de 35 años que creció en un entorno privado, yendo a una escuela privada en Greenwich, Connecticut, pueda relacionarse con la cultura diversa de Stamford, mejor que yo, sin importar la edad. Es una imposibilidad absoluta en mi mente”.

En cuestión de horas, Simmons envió un correo electrónico de recaudación de fondos a sus seguidores, pidiendo a los voluntarios ayuda en una carrera cada vez más reñida.

“Esta misma tarde, Bobby Valentine dijo que no hay posibilidad de que ‘una chica de 35 años’ pueda relacionarse con la gente de Stamford mejor que él ”, escribió Simmons a sus seguidores.

La demócrata continuó “sus comentarios misóginos (despectivos) son ofensivos para todas las mujeres y niñas de nuestra ciudad y no podemos soportar sus comentarios degradantes, ya sea para personas que no nacieron aquí, personas que no pueden permitirse el lujo de poseer aquí o mujeres que persiguen sus sueños aquí”.

Harry Rilling va por la reelección contra Jonathan Riddle

Por su parte, en Norwalk, el actual Alcalde Harry Rilling buscará la reelección contra el republicano Jonathan Riddle, en una contienda no tan “caliente” como la de Stamford.

Los principales temas de discusión en los debates de la alcaldía y del Consejo Común han sido el ritmo de desarrollo de la Ciudad y la mejora del sistema de las escuelas públicas.

La serie de debates entre los candidatos, organizada por la oficina de la League of Women Voters, se llevaron a cabo el lunes, miércoles y jueves pasado.

Harry Rilling y el candidato republicano Jonathan Riddle, junto con los candidatos generales del Consejo Común, se enfrentaron el lunes en dos debates separados.

Rilling enfatizó su trabajo para crear un núcleo urbano fuerte en la ciudad, su compromiso de mantener bajos los impuestos y las inversiones financieras en educación.

Rilling mencionó planes para construir una nueva escuela primaria en South Norwalk, y recordó que proporcionó Google Chromebooks a todos los estudiantes al comienzo de la pandemia de coronavirus y renovó las escuelas existentes.

Por su parte, Jonathan Riddle, en su primera candidatura a la Alcaldía, centra sus planes en mejorar la educación en la Ciudad y restaurar el equilibrio y la transparencia en el gobierno de Norwalk.

Si bien Riddle no tiene hijos, dijo que con su casa en South Norwalk, el siguiente paso en su vida es formar una familia, lo que lo llevó a profundizar en las escuelas públicas de la ciudad.

Justin Ericker busca su segundo mandato como Alcalde

En New Haven, Justin Ericker busca su segundo mandato como Alcalde frente al republicano John Carlson y la hispana Mayce Torres (candidata independiente).

En los debates de la temporada electoral, los candidatos hablaron sobre vivienda asequible, crimen y educación.

Dentro de la Cooperative Arts and Humanities High School, los candidatos expusieron por qué merecen el apoyo de los votantes.

“Hemos logrado mucho más en torno al aumento de los fondos estatales, logrando que algunos proyectos realmente importantes crucen la línea de meta, ya sea en el aeropuerto Tweed, en la Union Station y el nuevo Reentry Welcome Center”, comentó Elicker.

“Espero que los votantes comprendan la importancia de la educación, mejorar la vida de las personas en la Ciudad, mantener nuestras calles seguras y espero que comprendan la importancia de votar el martes 2 de noviembre”, indicó Carlson.

En West Haven, otra demócrata que busca la reelección como alcaldesa es Nancy Rossi que se enfrentará al republicano Barry Lee Cohen.

Por su parte, en East Haven, el demócrata Joseph Carfora también busca la reelección como contra el republicano Salvatore Maltese.

En Danbury, los votantes elegirán un nuevo Alcalde, cuando el demócrata Roberto Alves se enfrentará al republicano Dean Esposito.

Elecciones para concejales y diferentes juntas

En Stamford, el hispano Virgil de la Cruz (demócrata) buscará la reelección para la Junta de Representantes y Eva Maldonado (republicana) corre por un puesto como Alguacil de la Ciudad.

En Norwalk, los hispanos Luis Estrella (republicano) y Christopher

Andrés Morales (independiente) compiten por un lugar en la Junta de Concejales de la Ciudad.

En Bridgeport, la hispana Erika Castillo (demócrata) y José López (Familias Trabajadoras) buscarán un lugar en la Junta de Educación.

Para el cargo de Alguacil de la Ciudad competirán los hispanos Mitchell Robles (demócrata), Enrique Torres (Republicano), además de los independientes William González y Wilfredo Martínez.

Para ver la lista completa de los candidatos de las diferentes carreras en las elecciones del martes 2 de noviembre, pueden ingresar a la web https://portal.ct.gov/SOTS/Election-Services/Town-Ballots/2021-November-Municipal-Town-Ballots.