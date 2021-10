Miles de millones en ayuda aún están disponibles para inquilinos con dificultades

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Para abordar la crisis de inquilinos provocada por la pandemia de COVID-19, el Congreso asignó más de 45 mil millones de dólares en ayuda.

Más de seis meses después de que se autorizó el dinero, la mayor parte todavía sigue sin distribuirse a las familias que lo necesitan.

Solo alrededor de una quinta parte de la financiación, o 10 mil millones de dólares, ha llegado a los hogares hasta finales del mes pasado, según muestran nuevos datos del Departamento del Tesoro federal.

Que gran parte de esa ayuda aún no se haya gastado no significa que los inquilinos ya no tengan problemas.

Unos 12 millones de adultos acumulan deudas de alquiler, según un informe reciente del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

Un análisis realizado durante el verano encontró que el inquilino promedio en mora debe alrededor de 3 mil 700 dólares.

En algunas áreas, las deudas de alquiler superan los 10 mil dólares por hogar.

“Ciertamente, existe una necesidad restante en la mayoría de los estados y ciudades”, declaró Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos.

Sin embargo, los esfuerzos para desembolsar el dinero se han visto desafiados por un proceso de solicitud engorroso, dicen los defensores.

Aun así, piden a los inquilinos que no renuncien a la ayuda. El solo hecho de solicitar la ayuda puede impedir el desalojo.

En al menos cinco estados, aquellos que han presentado una solicitud tienen derecho a permanecer en sus hogares en lo que reciben el dinero.

Esos estados son Minnesota, Nevada, Nueva York, Oregón y el estado de Washington.

Algunas de estas pólizas ofrecen a los inquilinos mucho más tiempo. Aquellos con un reclamo pendiente en Minnesota, por ejemplo, no pueden ser desalojados hasta junio de 2022.

Esto es lo que los inquilinos con dificultades deben saber para acceder al alivio.

¿Cómo me inscribo?

La Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos tiene una lista estado por estado (https://nlihc.org/era-dashboard) de las más de 500 organizaciones que distribuyen el dinero federal.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor también tiene una nueva herramienta en línea para ayudarlo a solicitar la ayuda.

Las personas pueden ingresar a la web https://www.consumerfinance.gov/coronavirus/mortgage-and-housing-assistance/renter-protections/find-help-with-rent-and-utilities/.

¿Quién califica?

Al menos un miembro del hogar debe calificar para los beneficios de desempleo o dar fe por escrito de que perdió ingresos o incurrió en gastos importantes debido a la pandemia.

También deberá demostrar un riesgo de quedarse sin hogar, que puede incluir un aviso de pago de alquiler o de servicios públicos atrasado.

Además, su nivel de ingresos para 2020 no puede exceder el 80% del ingreso medio de su área, aunque se ha ordenado a los estados que den prioridad a los solicitantes que caen al 50% o menos, así como a los que han estado sin trabajo durante 90 días o más.

Algunos programas estatales y locales han establecido prioridades adicionales.

¿Cuánto podría conseguir?

Podría recibir hasta 18 meses de asistencia, incluida una combinación de pagos de alquiler atrasado y futuro.

Si ya ha sido aprobado para los fondos de alquiler, pero sigue atrasado, normalmente puede volver a presentar una solicitud siempre que solicite un alivio por un período de tiempo diferente. El dinero generalmente va a su arrendador.

¿Qué hacer si el casero se niega a tomar el dinero?

Los expertos recomiendan que pregunte al programa si puede recibir los fondos directamente. Más de una cuarta parte de los programas ahora permiten la llamada asistencia directa al inquilino.

¿Qué pasa con el desalojo?

La mayoría de los estados ya han levantado sus prohibiciones de desalojo, pero algunas siguen vigentes. La mayoría de los inquilinos en Nueva Jersey y Nueva York no pueden ser expulsados de sus hogares hasta enero.

Las personas pueden encontrar ayuda legal gratuita o de bajo costo en su estado en la web https://www.lawhelp.org/.

En algunos lugares, incluidos el estado de Washington, Maryland y Connecticut, los inquilinos que enfrentan un desalojo ahora tienen derecho a un abogado.

Para solicitar el programa en el estado de Nueva York, pueden ingresar a la web https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/.