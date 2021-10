Comienza período de inscripción para obtener seguro de salud, a través de Access Health CT

- Publicidad -

STAMFORD.- James Michel, director ejecutivo de Access Health CT visitará los lugares de inscripción en persona el lunes 1º de noviembre en Hartford, Stamford y Danbury.

Las personas podrán inscribirse en persona el primer día en el Community Renewal Team Navigator (CRT), en 330 Market Street, Hartford, a partir de las 10:30 de la mañana; en el Ferguson Library DiMattia Building, en One Public Library Plaza, Stamford, a partir de las 2:00 de la tarde y en Connecticut Institute for Communities, Inc. (CIFC), en 120 Main Street, Danbury, a las 4:00 de la tarde.

El período de inscripción abierta anual para que los consumidores de Connecticut compren, comparen o se inscriban a la cobertura de seguro médico para el año del plan 2022, comienza el lunes 1º de noviembre y finalizará el sábado 15 de enero de 2022.

De acuerdo con Access Health CT, para la cobertura a partir del 1º de enero de 2022, los residentes de Connecticut deben inscribirse y completar su solicitud antes del 15 de diciembre de 2021.

Para la cobertura a partir del 1º de febrero de 2022, los consumidores deben inscribirse y completar su solicitud entre el 16 de diciembre de 2021 y el 15 de enero de 2022.

Los residentes de Connecticut que son elegibles para el nuevo Covered Connecticut Program deben inscribirse antes de que finalice el período de inscripción abierta.

Su cobertura comenzará el primer día del mes siguiente a su inscripción y solicitud completa.

Para obtener más información sobre el Covered Connecticut Program, incluidos los requisitos de elegibilidad, pueden ingresar a la web https://www.accesshealthct.com/3-things-every-resident-should-know-about-the-new-covered-connecticut-program/.

De acuerdo con el informe, mientras persiste la crisis de salud pública, Access Health CT continúa enfocándose en la salud y el bienestar de los residentes de Connecticut.

Hay varias formas en que los consumidores pueden obtener ayuda gratuita, que incluyen:

Ubicaciones de inscripción en persona. Puede encontrar detalles en la web https://accesshealthct.com/enrollment-events/.

En línea en la web https://accesshealthct.com. Puede encontrar ayuda gratuita en línea mediante la función de “chat en vivo”

Pueden llamar al centro de llamadas al 1-855-805-4325. Los consumidores con problemas de audición pueden usar TTY al 1-855-789-2428 o llamar con un operador de retransmisión.

A través un corredor certificado o un especialista en inscripción. Los consumidores pueden encontrar un corredor o un especialista en inscripción en línea en https://accesshealthct.com/get-help/.