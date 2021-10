Yonkers aprueba $129 millones para construir más viviendas asequibles

- Publicidad -

YONKERS.- La ciudad más poblada del condado de Westchester está a punto de ser mucho más espaciosa, gracias en parte a dos nuevos proyectos de viviendas asequibles.

La Junta Directiva de la Yonkers Industrial Development Agency (YIDA) votó recientemente las aprobaciones finales que otorgan incentivos financieros a dos nuevos proyectos de desarrollo residencial: Horizon at Ridge Hill y Hudson Hill.

De acuerdo con el informe, entre estos incentivos se encuentran algunas de las cosas positivas, incluida la creación esperada de 183 empleos de construcción y 12 nuevos empleos de tiempo completo.

Horizon at Ridge Hill y Hudson Hill, juntos representan una inversión privada total de 129 millones de dólares con la motivación de desarrollar viviendas asequibles y de calidad en el área.

De esa inversión, se planea usar 75 millones de dólares en la construcción de Horizon at Ridge Hill, la tercera adición a Monarch at Ridge Hill Community en el Ridge Hill Boulevard en Yonkers.

Ubicado en un terreno actualmente desocupado al sur de las dos torres construidas anteriormente, este proyecto de 225 mil pies cuadrados escalará hasta 14 pisos de altura y proporcionará 180 apartamentos de alquiler adicionales a las 342 unidades ocupadas (o que pronto serán ocupadas) en Towers 1 y 2. Entre estas 180 unidades habrá siete estudios, 105 de una habitación, 64 de dos habitaciones y cuatro de tres habitaciones.

Según los desarrolladores, los futuros residentes de Horizon at Ridge Hill también estarán felices de saber que se les otorgará acceso completo al edificio de servicios contiguo, donde podrán aprovechar un gimnasio, una sala de juegos para niños, una sala de cine y una piscina.

Horizon at Ridge Hill está siendo desarrollado actualmente por Hudson at Ridge Hill LLC, cuya empresa matriz es Azorim, la empresa de desarrollo más grande de Israel.

Los 53.9 millones de dólares restantes de la inversión privada del proyecto se dedicarán al desarrollo de Hudson Hill, una comunidad residencial para familias de bajos ingresos.

El edificio de seis pisos en la Locust Avenue albergará 113 unidades de vivienda asequible en alquiler, incluidos 19 estudios, 45 apartamentos de una habitación, 44 de dos habitaciones y cinco de tres habitaciones.

Un total de 45 de estas unidades se diseñarán para brindar apoyo a los inquilinos que anteriormente no tenían hogar, y el edificio en sí también incluirá una sala comunitaria, una sala de recreación, un patio con jardín al aire libre y un estacionamiento de 84 espacios, se dio a conocer.

Actualmente en desarrollo por Westhab, Hudson Hill ya es un ganador, de acuerdo con los desarrolladores.

El proyecto fue elegido para recibir el premio Buildings of Excellence de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), el más alto honor otorgado por el estado de Nueva York por la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Recibir este honor ha convertido a Hudson Hill en el primer proyecto en Yonkers en hacerlo desde que comenzó la competencia a principios de 2019 y, con más proyectos de desarrollo en el horizonte, finalizaron las autoridades.