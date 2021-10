Centroamericanos ceden terreno en eliminatoria rumbo a Qatar 2022

- Publicidad -

El miércoles pasado se jugó la sexta jornada del octogonal final de las eliminatorias de la CONCACAF, que otorga 3 plazas directas al mundial de Qatar 2022 y un cupo para un repechaje.

La de este miércoles es la última jornada de la triple fecha de octubre que comenzó la semana pasada, que ratificó la paridad entre la mayoría de las selecciones.

México venció por marcador de 2-0 en su visita a El Salvador y se mantiene como líder de la clasificación con 14 puntos.

Estados Unidos logró los tres puntos gracias a un autogol de Costa Rica, mientras que Canadá goleó a Panamá, que había llegado con buen ritmo.

Canadá, liderado por Alphonso Davies, quedó tercero y sueña con la clasificación directa.

El golpe de la jornada lo dio Jamaica, que salió del último lugar al vencer 0-2 a Honduras, que queda hundido en el fondo de la tabla con solo 3 puntos.

Estados Unidos remonta ante Costa Rica

En uno de los mejores partidos de la jornada, Estados Unidos sufrió para remontar ante Costa Rica, en un duelo lleno de emociones y también con ciertos tintes polémicos.

Costa Rica empezó sorprendiendo en el partido, gracias a un gol tempranero de Keysher Fuller, apenas al primer minuto. Los estadounidenses pedían posición adelantada de Serginho Dest.

Los norteamericanos, tras el gol en contra, se fueron con todo en busca del empate, que lograron a los 25 minutos, con un golazo de Serginho Dest, con un zurdazo clavado a la esquina de la portería de Keylor Navas.

En el segundo tiempo, Estados Unidos fue superior y marcó el gol del triunfo a los 66 minutos, gracias a un autogol de Lionel Moreira.

México vence a El Salvador

La Selección de El Salvador perdió 0-2 ante México, resultado que complica al equipo “cuscatleco” y ahora tendrá que remar contra la corriente en los partidos restantes sí desea continuar con aspiraciones de estar en Qatar 2022.

El ambiente en el estadio Cuscatlán era inmejorable desde horas antes del pitazo inicial, pero lamentablemente los jugadores salvadoreños no pudieron evidenciarlo en el terreno de juego, porque desde el inicio los mexicanos mostraron su superioridad al adueñarse de la posesión y comenzar a llegar al marco defendido por Mario González.

Los goles “aztecas” fueron obra de Héctor Moreno a los 30 minutos y Raúl Jiménez, de penal a los 90.

Canadá golea a Panamá

Canadá logró el resultado más abultado de la jornada, al vapulear en casa 4-1 ante Panamá, en un partido en el que los canadienses fueron mejores pese a comenzar perdiendo el partido.

Los “canaleros” empezaron abriendo el marcador, gracias al tanto de Rolando Blackburn a los 5 minutos.

Canadá se recuperó con el tanto de Michael Murillo, a los 28 minutos.

En el segundo tiempo, los canadienses fueron mas contundentes y marcaron tres goles casi seguidos, por obra de Alphonso Davis, a los 66 minutos, Tajon Buchaman, a los 71 y cerró la cuenta Jonathan David, a los 78.

Honduras se hunde en el fondo

Honduras sigue su mala racha en la eliminatoria y en casa perdió 0-2 ante Jamaica, en un partido lamentable por parte de los “catrachos”, que no mostraron ni una idea de juego y faltó la “garra” que es su característica en este tipo de partidos.

Los goles jamaiquinos fueron anotados por Kemar Roofe, a los 38 minutos y cerró la cuenta Oniel Fisher, a los 79.

Los “catrachos” cuentan apenas con tres puntos en seis partidos, ocupando el ultimo lugar de la tabla.

Fabián Coito ya no será DT de Honduras

A través de un comunicado la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras dio a conocer que Fabián Coito no será más el entrenador de la selección.

Los malos resultados en cualquier ámbito siempre traen consecuencias y así le ha ocurrido a Fabián Coito dirigiendo a la Selección de Honduras.

Las cosas no venían bien en las eliminatorias de CONCACAF, sobre todo en el octogonal final y con la combinación de malos resultados y un mal juego, la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras dio a conocer que ya no seguirán contando con los servicios del ex futbolista uruguayo para lo que reste de las eliminatorias y lo que esté por venir con la “H”.