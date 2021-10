Anuncian $230 millones en asistencia alimentaria adicional para familias de bajos recursos

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció que todos los neoyorquinos inscritos en el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) recibirán el nivel máximo permitido de beneficios alimentarios para octubre.

Todos los hogares que participan en EL SNAP, incluidos aquellos que ya están en el nivel máximo de beneficios, recibirán una asignación suplementaria a finales de este mes, lo que resultará en una inyección de aproximadamente 230 millones de dólares en fondos federales a la economía del Estado.

“Durante este tiempo sin precedentes mientras continuamos luchando contra una crisis de salud pública, debemos asegurarnos de que todos los neoyorquinos no tengan que sufrir hambre e inseguridad alimentaria”, manifestó Hochul.

“Al apoyar los beneficios de alimentos durante este momento difícil, estamos ayudando a garantizar que todos en este Estado reciban una mano amiga que tanto necesitan para poder llegar a fin de mes, mantenerse a sí mismos y a sus familias, y tener éxito”, agregó la Gobernadora.

El suplemento de asistencia de emergencia se proporcionará a los hogares que normalmente no reciben el beneficio máximo permitido por mes en el SNAP, un programa financiado por el gobierno federal administrado por la Office of Temporary and Disability Assistance del Estado (OTDA).

Aquellos hogares que ya se encuentran cerca o en el nivel máximo de beneficios recibirán un pago suplementario de al menos 95 dólares.

Los hogares de SNAP en todos los condados fuera de la ciudad de Nueva York deberían ver la publicación de estos beneficios a partir de esta semana, hasta el 21 de octubre.

Esos hogares del SNAP en la región de los cinco condados de la ciudad de Nueva York deberían ver su publicación de beneficios entre el 18 de octubre y el final del mes, indicó Hochul.

Al igual que en los meses anteriores, los pagos se entregarán directamente a la cuenta de Electronic Benefit Transfer existente de los destinatarios y se puede acceder a ellos con su tarjeta EBT existente.

Al igual que los beneficios normales de SNAP, los beneficios suplementarios se pueden utilizar para comprar alimentos en las tiendas minoristas de alimentos autorizadas.

Cualquier beneficio del SNAP no utilizado se transferirá automáticamente al mes siguiente.

Los neoyorquinos que luchan continúan dependiendo en gran medida del SNAP mientras la pandemia de COVID-19 continúa afectando la vida cotidiana.

En agosto de 2021, había más de 2.79 millones de beneficiarios del SNAP en todo el estado.

Cada dólar invertido en beneficios alimentarios puede generar hasta 1.54 dólares en actividad económica, según un estudio federal que cuantifica el impacto del SNAP en la economía de los Estados Unidos.

El estudio también encontró que mil mil millones de dólares adicionales invertidos en nuevos beneficios del SNAP podrían respaldar aproximadamente 13 mil 560 empleos en todo el país.

La comisionada adjunta ejecutiva de OTDA, Barbara Guinn, expresó que “además de brindar el alivio que tanto necesitan a las familias e individuos que padecen inseguridad alimentaria en todo el Estado, estos beneficios adicionales brindan un impulso bienvenido a nuestros minoristas locales. Continuaremos trabajando con la gobernadora Hochul y el gobierno federal para garantizar que estos beneficios continúen ayudando a los neoyorquinos durante este momento de necesidad”.

Para obtener más información sobre los beneficios complementarios de emergencia del SNAP, incluidas las respuestas a las preguntas frecuentes, pueden visitar la web https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19.

Los neoyorquinos pueden verificar su elegibilidad para el SNAP y solicitar en línea visitando la web https://mybenefits.ny.gov.