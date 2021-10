Lanzan programa para ayudar a pequeñas empresas hispanas

- Publicidad -

HARTFORD.- Las pequeñas empresas son un componente fundamental de las comunidades en crecimiento, vibrantes y equitativas.

Por lo general, gastan más en mano de obra, bienes y servicios de fuentes locales, emplean a más personas por unidad de ventas y retienen a más empleados durante las recesiones económicas.

Las pequeñas empresas pueden ser una fuente de riqueza generacional, creando movilidad económica y libertad que pueden transmitirse dentro de las familias.

Sin embargo, las pequeñas empresas propiedad de latinos no han tenido el mismo acceso a las herramientas que fomentan las pequeñas empresas exitosas debido a las barreras sistémicas para acceder al capital financiero y social, incluida la falta de mentores, redes, coaching y asistencia técnica.

En respuesta a eso, el Latino Endowment Fund de la Hartford Foundation for Public Giving y la Hispanic Federation están proporcionando 25 mil dólares en subvenciones a la Spanish American Merchants Association (SAMA) para lanzar el programa “PROGRESSO”.

Este programa piloto proporcionará a diez empresas propiedad de latinos del área metropolitana de Hartford y otras áreas apoyo para la creación de capacidad y consultas para mejorar su capacidad de acceder a fondos federales y estatales.

El programa también busca desarrollar la capacidad de los consultores de negocios latinos ofreciendo experiencia laboral, compensación y desarrollo profesional.

La falta de consultores bilingües y biculturales con experiencia representa un desafío para las pequeñas empresas latinas.

Como se documenta en un nuevo informe de la Hispanic Federation and New America, Overcoming COVID-19: Economic Barriers for Latino Communities, antes de la pandemia, los latinos eran el grupo de propietarios de pequeñas empresas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos.

Para mayo de 2020, el 86 por ciento de los propietarios latinos de pequeñas empresas en los Estados Unidos habían experimentado impactos negativos sustanciales en sus negocios.

Además, los latinos tenían menos de la mitad de probabilidades que los dueños de negocios blancos de recibir préstamos federales del Payment Protection Program (PPP) en la primera ronda del programa, lo que contribuyó a la continuación de los problemas.

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y otras agencias federales proporcionaron miles de millones en asistencia para pequeñas empresas en 2020, incluido el programa de préstamos de PPP. Desafortunadamente, muchas empresas propiedad de latinos en la región no participaron plenamente en estos programas.

En mayo de 2020, la SBA volvió a brindar asistencia federal a las pequeñas empresas. El programa se suscribió por completo en diez días y las pequeñas empresas latinas continuaron a la zaga de sus pares blancos para calificar para el programa.

SAMA ha seleccionado a Luis Gutiérrez para liderar esta primera fase del programa piloto PROGRESSO. Con más de 25 años de experiencia como emprendedor y ejecutivo de ventas, administrando a través de culturas e industrias, Gutiérrez trabajará con SAMA para identificar diez pequeñas empresas para identificar necesidades y desarrollar soluciones para asegurarse de que estén calificadas para satisfacerlas.

Esto incluye trabajar con socios para desarrollar e implementar evaluaciones comerciales que los ayuden a prepararse para solicitar con éxito fondos federales y estatales.

El objetivo de la primera fase de PROGRESSO es desarrollar un modelo escalable que pueda servir a los propietarios de pequeñas empresas latinas en todo el Estado para permitir que sus empresas crezcan y se vuelvan más sostenibles.

Para obtener más información sobre el programa, pueden comunicarse con Susan Dana al 860-548-1888 o enviar un correo electrónico a [email protected] o visitar la web www.hfpg.org/latino.