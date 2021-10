Después de la muerte de su hijo padres organizan recompra de armas

- Publicidad -

NORWALK.- En 2018, el niño Ethan Song se sentó a la mesa del desayuno con su madre, Kristin, y le contó cómo planeaba ir a la universidad, quería unirse al ejército y planeaba tener siete hijos algún día.

Luego, el joven de 15 años fue a la casa de su mejor amigo, donde murió a causa de una herida accidental de bala

Ethan murió cuando él y su amigo de 14 años comenzaron a jugar con un arma como lo habían hecho en ocasiones anteriores, según un informe de la fiscal estatal de Waterbury, Maureen Platt, en noviembre de 2018.

El propietario del arma, Dan Markle, no fue acusado porque los fiscales dijeron que no podían probar que él supiera que las armas estaban cargadas.

Sin embargo, el hijo de Markle fue acusado de homicidio involuntario.

El caso provocó la aprobación de la “Ley de Ethan”, que permite el enjuiciamiento en caso de muerte accidental independientemente de si el propietario sabía que el arma estaba cargada.

Kristin y su esposo Mike Song ahora abogan por el almacenamiento seguro de armas y han organizado una serie de recompras de armas.

La Ethan Miller Song Foundation se ha asociado con otras organizaciones y departamentos de policía de Connecticut para celebrar el primer día de recompra de armas y obsequio de armas seguras llamada #KeepKidsSafe en todo el Estado.

Las recompras se llevarán a cabo el sábado 16 de octubre en Guilford, Norwalk, Hartford, Newtown, Stamford, Waterbury y Bridgeport, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

De acuerdo con los organizadores, para los propietarios de armas que desean conservar sus armas, pero buscan una mejor manera de asegurarlas, se proporcionará un suministro limitado de cajas fuertes biométricas gratuitas para aquellos con un permiso de armas válido.

Después de realizar eventos más pequeños, esta será la primera recompra estatal que la familia Song hayan organizado.

“Parte de la razón por la que queríamos hacer la en varias ciudades del Estado fue simplemente por elevar la conversación sobre el almacenamiento seguro”, expresó Kristin Song.

Cada recompra es anónima y no se requiere identificación ni se hacen preguntas, excepto en Norwalk, donde se necesita identificación, comentaron los promotores.

El sargento de policía de Stamford, William Brevard, dijo que se pagarán 25 dólares por pistolas de tiro simple o doble, 50 por rifles y escopetas, 100 por pistolas y revólveres y 200 por rifles de asalto.

No se aceptarán escopetas cortas, precisó Brevard.

Las armas deben estar operativas para recibir tarjetas de regalo Visa, agregó el oficial.

Todas las armas recolectadas serán destruidas y algunas de las sobras se reutilizarán en herramientas de jardinería.

“La premisa es tomar algo que es destructivo y que puede acabar con la vida de alguien y convertirlo en una herramienta que realmente puede dar vida”, explicó Brevard.

Las armas deben transportarse en el maletero de un automóvil y entregarse descargadas en bolsas de plástico transparente, con cualquier munición en una bolsa separada en el maletero del automóvil.

Kristin Song dijo que no quiere quitarle las armas a la gente, solo las armas de fuego que no se quieren. Pero ella es una firme defensora del almacenamiento seguro.

EVENTOS DE RECOMPRA DE ARMAS

STAMFORD

Departamento de Policía de Stamford, en 725 Bedford Street, de 10 a.m. a 2 p.m.

BRIDGEPORT

Departamento de Policía de Bridgeport, 1395 Sylvan Avenue, de 10 a.m. a 2 p.m.

GUILFORD

Departamento de Policía de Guilford, 400 Church Street, de 10 a.m. a 2 p.m.

HARTFORD

Departamento de Obras Públicas de Hartford, 50 Jennings Road, de 10 a.m. a 2 p.m.

NEWTOWN

Departamento de Policía de Newtown, 191 S. Main Street, de 10 a.m. a 2 p.m.

WATERBURY

Trinity Health of New England, 15 West Dover Street, de 10 a.m. a 2 p.m.

NORWALK

Departamento de Policía de Norwalk, 1 Monroe Street, Norwalk, de 10 a.m. a 2 p.m.