Congresista federal presiona para preservar crédito tributario por hijos

NEW HAVEN.- Mientras el Congreso decide cómo reducir un proyecto de ley de 3.5 billones de dólares, la representante federal Rosa DeLauro está trabajando para garantizar que un crédito tributario histórico por hijos se mantenga en el futuro.

DeLauro hizo historia este año cuando el crédito fiscal, que enviaba a la mayoría de las familias entre 250 y 300 dólares mensuales por niño, se convirtió en ley como parte del American Rescue Plan con el fin de ayudar a los afectados por la pandemia.

La ley entró en vigor en julio pasado. Según un estudio de la Universidad de Columbia, la legislación redujo la pobreza infantil más rápido que cualquier otro esfuerzo en la historia de los Estados Unidos: la pobreza infantil disminuyó del 15.8 por ciento al 11.9 en el primer mes.

Y el porcentaje de familias con niños que informaron no haber tenido suficiente comida durante la última semana se redujo del 13.7 al 9.5 por ciento.

En otras palabras, millones de niños instantáneamente tenían suficiente para comer y sus padres podían pagar el alquiler.

Pero el crédito fiscal entró en vigor solo por un año.

DeLauro ahora está tratando de que sea “permanente”, o al menos que dure un tiempo.

Los redactores del Partido Demócrata incluyeron una extensión del crédito fiscal en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria Build Back Better de 3.5 billones de dólares propuesto ahora en el Congreso.

El proyecto de ley de 2 mil 465 páginas, una pieza central de la agenda del presidente Joe Biden, contiene un plan de 10 años para expandir la red de seguridad y abordar el cambio climático.

Pero ahora el proyecto de ley se reducirá hasta la mitad, si es que se aprueba.

Eso se debe a que el Partido Demócrata no pudo reunir suficientes votos para preservar su escasa mayoría en el Congreso para aprobar.

Ahora se están negociando las medidas que sobrevivirán a la reducción.

El cuidado infantil competirá por los fondos con el Medicare ampliado, con el cambio climático, con la universidad comunitaria gratuita y con la licencia familiar pagada.

“Confío que este proyecto de ley será aprobado”, declaró DeLauro sobre el proyecto de ley general.

“Y una extensión del crédito tributario por hijos, hasta el 2025, pasará junto con él. El presidente Biden cree en ello y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también está comprometida”, agregó la Representante federal de Connecticut.

También argumentó que, en lugar de elegir algunas opciones sobre otras, el Congreso puede ajustar el precio de los artículos individuales.

“El desafío en este punto no es tanto convencer a los escépticos de que un crédito tributario por hijos vale la pena, sino que es una prioridad suficiente. Hay indiferencia hacia la pobreza infantil”, observó DeLauro.

La Congresista expresó que está enfocada en mantener a los demócratas a bordo en la Cámara de Representantes, donde en este período ascendió al cargo de presidenta del Comité de Apropiaciones.

DeLauro argumentó que el crédito fiscal también debería cubrir en su totalidad a las familias de clase media. Ampliar la base ofrece la ayuda necesaria a más familias y genera apoyo popular, como ocurrió con la seguridad social, argumentó.

Indicó que los padres no pueden pagar el cuidado de los niños y, por lo tanto, no pueden aceptar un trabajo, entonces ellos y sus hijos pueden pasar hambre o enfrentar el desalojo porque no tienen trabajo.

“La pandemia realmente planteó este problema: las mujeres, en masa, estaban fuera de la fuerza laboral, porque no había cuidado de niños ni licencia familiar pagada”, señaló DeLauro.

Añadió que las madres solteras que se quedan en casa, y los abuelos, los principales cuidadores de 5.8 millones de niños, según el censo de 2020, necesitan la ayuda de un crédito fiscal tanto como cualquiera.

DeLauro apuntó que los créditos fiscales terminan ahorrando dinero al país, ya que “cada dólar gastado en aliviar la pobreza infantil ahorra $ 8 en costos relacionados”.