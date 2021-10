Se avecina huelga de trabajadores de hogares grupales

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Los miembros de un sindicato preparan una huelga en 28 hogares grupales y programas diurnos para adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, que son administrados por Sunrise Northeast Opportunities.

El personal de atención directa pide mejores salarios, atención médica asequible y un camino hacia la jubilación, caso contrario se irá a la huelga, ya que las negociaciones del contrato se estancaron, aunque el Estado ha proporcionado 184 millones de dólares en fondos para los trabajadores a domicilio grupales, manifestaron miembros del New England Health Care Employees Union SEIU District 1199.

“A nuestros pacientes los bañamos, los alimentamos, les damos sus medicamentos, los llevamos a sus citas, somos sus cuidadores, nos convertimos en su familia, razón por la cual los trabajadores merecemos mejores condiciones”, expresó Jennifer Brown, quien ha trabajado para Sunrise Northeast durante casi 25 años.

Las huelgas se evitaron hace una semana para los trabajadores de Whole Life, Inc. y Network, Inc después de que la gerencia acordó buscar una parte de los fondos estatales para los hogares colectivos por los que el sindicato luchó y ganó en junio.

“La mayoría de estos trabajadores ganan menos de 17 dólares la hora. Tienen que pagar 6 mil dólares en primas mensuales para la cobertura de seguro médico familiar en Sunrise, y no tenemos ninguna pensión de jubilación para cuando se retiren”, expresó el presidente del sindicato, Rob Baril.

“Incluso después de que los trabajadores pudieron aprovechar más de 184 millones de dólares en fondos estatales adicionales de la administración del gobernador Ned Lamont, Sunrise continúa negando un contrato justo para sus propios trabajadores mientras que el director ejecutivo gana 325 mil dólares por año”, señaló el sindicalista.

Los trabajadores no tienen más remedio que hacer huelga, señalaron los defensores.

“Tenemos tan poco personal que no podemos darnos el lujo de estar enfermos. No hay nadie que nos sustituya”, indicó Shayli Rivera, quien ha trabajado brindando atención directa a los clientes de Sunrise Northeast durante siete años.

Rivera dijo que trabaja entre 55 y 70 horas a la semana debido a la escasez de personal. Hay ocasiones en las que hay un miembro del personal en el hogar en lugar de dos o tres, lo que sería más seguro para los consumidores y empleados, comentó Rivera.

Al mismo tiempo, Rivera dijo que el seguro médico proporcionado por Sunrise Northeast es tan caro que ninguno de los empleados puede permitirse comprarlo, lo que deja a la mayoría sin atención médica.

Brown dijo que tenía que ir a tiempo parcial a Sunrise Northeast para poder comprar atención médica en una agencia de hogares grupales diferente.

Ahora tiene varios trabajos en hogares grupales, pero dijo que no ha tenido un aumento en 15 años.

La huelga afectará a unos 150 trabajadores, dijeron los dirigentes sindicales.

“No han tenido un aumento en 15 años y no tienen atención médica,. “El sistema ha dependido de los salarios de pobreza para los trabajadores durante demasiado tiempo, pero la pandemia llevó a los pollos a dormir”, señaló Pedro Zayas, director de comunicaciones del sindicato.

Los acuerdos alcanzados en las últimas semanas con otras agencias de hogares colectivos otorgaron a los trabajadores aumentos retroactivos al 31 de julio, aumentaron la proporción de las primas de atención médica pagadas por la empresa hasta un 90% en algunos casos y exigieron a las empresas aumentar las contribuciones al plan de pensiones al 9% o más.

Los acuerdos dependen de que las empresas reciban fondos estatales y de la ratificación del contrato por parte de los miembros del sindicato, manifestaron los funcionarios.

Los trabajadores a domicilio grupales amenazaron con hacer huelga en junio, pero esa acción fue archivada cuando el Estado prometió los 184 millones de dólares adicionales en fondos de Medicaid para aumentar los salarios y beneficios. Los funcionarios sindicales dijeron que los operadores de casas grupales han tardado en negociar aumentos y solicitar los fondos estatales.

Más de 3 mil 400 trabajadores del mismo sindicato amenazaron con hacer huelga en 33 hogares de ancianos en mayo, pero todos los paros laborales se pospusieron porque los funcionarios estatales ofrecieron más dinero a los trabajadores y propietarios de los hogares de ancianos.

Una segunda huelga planeada esta semana para los hogares grupales y programas diurnos en Alternative Services se evitó después de que las negociaciones del lunes pasado lograran un contrato que incluía aumentos salariales y mejores beneficios, finalizaron los funcionarios sindicales.