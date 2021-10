Presidente Biden visitará CT

- Publicidad -

HARTFORD.- El presidente Joe Biden visitará la Universidad de Connecticut (UConn) y Hartford el viernes 15 de octubre, informó la Casa Blanca.

De acuerdo con el informe, en Hartford, Biden promoverá su plan Build Back Better y la importancia de invertir en el cuidado infantil para ayudar a las familias de clase trabajadora.

Luego viajará a Storrs para dedicar la inauguración del Dodd Center for Human Rights con el ex senador federal Chris Dodd.

“Nos sentimos profundamente honrados de que el presidente Biden se una a nosotros mientras nos dedicamos a extender el legado de la familia Dodd”, expresó el presidente de UConn, Andrew Agwunobi.

Según la UConn, el Dodd Center for Human Rights será el paraguas de los programas de derechos humanos de la universidad, incluidos el The Human Rights Institute and Dodd Impact.

Anteriormente había recibido el nombre del padre de Dodd, el ex senador estadounidense Thomas Dodd.

“UConn rinde homenaje a más de medio siglo de servicio público de los senadores federales de Connecticut, padre e hijo, Thomas Dodd y Christopher Dodd, así como el compromiso de la familia Dodd de apoyar el crecimiento y desarrollo de los reconocidos programas académicos, de investigación y de participación en derechos humanos”, finalizó Agwunobi.