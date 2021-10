Se agota fondo de $2.1 mil millones que ayuda a trabajadores excluidos

- Publicidad -

ALBANY.- El Excluded Workers Fund del Estado es posible que ya no acepte nuevas solicitudes de asistencia debido al inminente agotamiento de los 2.1 mil millones de dólares.

Hay más de 200 mil reclamos aún pendientes, de los cuales la gran mayoría no obtendrán respuesta.

De acuerdo con los defensores, Nueva York debería considerar una inyección de efectivo adicional para ayudar a los miles de inmigrantes que quedarán abandonados sin ayuda.

“Pero seamos claros: si Albany simplemente hubiera desembolsado los fondos de manera más inteligente y equitativa al medir la demanda antes de repartir el efectivo, esto no estaría sucediendo”, manifestaron los defensores.

En cambio, los funcionarios establecieron solo dos niveles de subvenciones, y el 99.74% de los solicitantes calificaron para los 15 mil 600 dólares. Y debido a que fue el primero en llegar y el primero en ser atendido, el fondo se secó mucho antes de que lograra llegar cerca de las casi 300 mil personas para las que fue diseñado.

Tal como están las cosas, menos de 140 mil no percibirán un solo dólar, una consecuencia directa de la falta de previsión de los funcionarios, expresaron los expertos.

Los defensores enfatizaron que, si un programa de subvenciones está diseñado específicamente para ayudar a los trabajadores excluidos de otros programas gubernamentales, se debió desembolsar el efectivo de una manera que no excluya efectivamente a la mitad de ellos.

Los expertos comentaron que “pero el mal diseño no es culpa de los neoyorquinos indocumentados. Si no es un impulso político demasiado pesado dadas muchas prioridades en competencia, y en este punto, los legisladores deberían asignar fondos adicionales para brindar al menos algo de alivio a los cientos de miles de trabajadores, incluidos los de las comunidades del norte del Estado que estaban más lento para conocer el programa, ya que no tenían acceso al mismo ecosistema de soporte que sus contrapartes del sur y ahora corren el riesgo de quedarse sin nada”.

Agregaron que “eso es lo que sucedió con el programa federal de asociaciones público-privadas para las pequeñas empresas, cuya primera ronda pasó por alto a muchos dignos destinatarios”.

Los defensores apuntaron que “pero antes de realizar una nueva asignación de este tipo, los responsables de la formulación de políticas deberían estudiar este fracaso y estructurar un programa con más flexibilidad incorporada que pueda proporcionar desembolsos menos generosos a raíz de una demanda abrumadora. Albany debe aprender de los errores”.