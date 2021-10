Inmigrantes duermen frente a casa de Senador federal para exigir la reforma migratoria

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Decenas de inmigrantes neoyorquinos y defensores comunitarios durmieron frente a la casa del senador federal de Nueva York, Chuck Schumer, para exigir la aprobación urgente de la reforma migratoria prometida por los demócratas para legalizar a millones de personas que viven, trabajan y pagan impuestos en los Estados Unidos.

Provistos con sacos de dormir y mantas, los inmigrantes llegaron en la noche del martes pasado a la vivienda de Schumer, ubicada en el condado de Brooklyn, donde instalaron un campamento para evidenciar sus demandas y ejercer una protesta pacífica denominada #NoSleepTilCitizenship.

Los reclamos se producen cuando inmigrantes y aliados en todo el país continúan presionando a los líderes demócratas para que ignoren la opinión consultiva del parlamentario, e incluyan un camino hacia la ciudadanía en el paquete de reconciliación presupuestaria de este año.

Argumentan que el senador Schumer tiene el poder de llevar a los demócratas a cumplir su promesa de crear un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados.

Salir de las sombras

En la acera de Brooklyn, los trabajadores esenciales, los beneficiarios de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) comenzaron la reunión con una manifestación para compartir sus historias y demostrar la necesidad urgente de que el Congreso apruebe un paquete de reconciliación presupuestaria que incluya un camino hacia la ciudadanía.

Los inmigrantes son parte de la columna vertebral de la economía de los Estados Unidos y durante la pandemia trabajaron en industrias esenciales para mantener seguras a las comunidades y contribuyeron a mantener el país en funcionamiento.

“Dormiré frente a la casa del senador Schumer para exigir que no se olvide de nuestras comunidades y que cumpla sus promesas”, declaró Dolores Juárez, residente de Staten Island y miembro de la organización comunitaria Make the Road New York (MRNY).

“El senador Schumer puede hacer caso omiso de la opinión del parlamentario y avanzar para garantizar que se incluya un camino hacia la ciudadanía en este paquete de reconciliación presupuestaria”, agregó la activista.

“Mi familia y yo merecemos poder trabajar y vivir sin miedo a que nos separemos. Necesitamos el liderazgo de Schumer para mantener unidos a los demócratas y aprobar la ciudadanía para millones de indocumentados que han luchado por protecciones permanentes durante décadas”, dijo Juárez.

“Los inmigrantes se han organizado y luchado sin descanso para permanecer junto a sus seres queridos sin miedo a la deportación, y salir de las sombras para seguir viviendo en el país que consideran su hogar”, remarcó.

#NoSleepTilCitizenship

La acción de protesta #NoSleepTilCitizenship es parte de la creciente presión sobre el senador Schumer y los demócratas en el Congreso para que brinden el tan esperado alivio migratorio a millones de personas en todo el país.

La semana pasada, grupos de inmigrantes neoyorquinos y aliados realizaron otra vigilia nocturna frente a la casa de Schumer y una manifestación frente a su oficina, exigiendo la solución definitiva a su situación migratoria: un camino hacia la ciudadanía en el paquete de reconciliación presupuestaria.

“Estamos llevando todo el peso de nuestro movimiento a la puerta del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Nuestra ocupación tiene una demanda clara: Schumer, debe escuchar a la mayoría de los votantes estadounidenses y asegurar la legalización de millones de familias trabajadoras que han mantenido tanto al estado de Nueva York como al país a lo largo de esta pandemia”, señaló Murad Awawdeh, director ejecutivo de la New York Immigration Coalition (NYIC).

“Estamos en un momento crítico en la batalla por la justicia de inmigrantes. Es hora de que nuestro liderazgo electo comprenda lo que está en juego”, agregó el directivo.

Por su parte, Manuel Castro, director ejecutivo de New Immigrant Community Empowerment (NICE), enfatizó que “No podemos terminar el primer año de esta administración sin lograr un alivio migratorio significativo. Hacerlo será una promesa incumplida para nuestras comunidades”.

Apuntó que “es por eso que las familias inmigrantes están aquí luchando para garantizar que nuestros líderes del Congreso, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris cumplan sus promesas y finalmente reconozcan los sacrificios que nuestras familias han soportado”.