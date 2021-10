Estudio revela que vacunas han evitado 500 muertes en CT

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Un estudio del gobierno federal reveló que las vacunas contra el COVID-19 pueden haber ayudado a prevenir aproximadamente 3 mil 100 nuevas infecciones y 500 muertes entre los adultos mayores de Connecticut, en los primeros cinco meses de 2021.

El estudio, que fue realizado por investigadores de la HHS’s Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, también encontró que, a nivel nacional, las vacunas estaban relacionadas con una reducción de aproximadamente 265 mil infecciones por COVID-19, 107 mil hospitalizaciones y 39 mil muertes entre los beneficiarios de Medicare, entre enero y mayo de 2021.

“Este informe reafirma lo que escuchamos habitualmente de los estados: las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas, previenen hospitalizaciones y reducen la infección”, declaró el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), Xavier Becerra.

“La Administración Biden-Harris ha priorizado la entrega rápida de vacunas a farmacias, hogares de ancianos, consultorios médicos e incluso ha proporcionado mayores tasas de reembolso para las vacunas contra el COVID-19 en el hogar, para que los adultos mayores y otras personas puedan vacunarse fácilmente”.

Ha habido 6 mil 876 muertes de residentes de Connecticut mayores de 50 años desde el comienzo de la pandemia.

Además, ha habido un total de 8 mil 860 muertes en Connecticut desde el inicio de la pandemia.

Hasta el martes por la tarde, Connecticut tenía una tasa de positividad diaria del 2.52%. Hubo 237 personas hospitalizadas con el virus, según los datos publicados esta semana por el gobernador Ned Lamont.

Si bien las instalaciones de atención médica y las instalaciones de atención a largo plazo de Connecticut han exigido la vacuna contra el COVID-19 para todos los empleados, el Estado permite que algunos empleados de la rama ejecutiva realicen pruebas semanalmente en lugar de recibir la vacuna.

Hasta el martes pasado, aproximadamente el 78% de la fuerza laboral estatal había optado por vacunarse, mientras que el 18% había aceptado los requisitos de las pruebas semanales.

Mientras tanto, el 4%, unos mil 200 empleados, seguían sin cumplir con la orden.

Los empleados estatales no tienen que proporcionar una exención religiosa o médica, simplemente tienen que estar de acuerdo con las pruebas semanales.

A partir de esta semana, todos los empleados de atención médica o de atención a largo plazo tenían que estar vacunados o tener una exención religiosa o médica.

A principios de esta semana, el gobierno federal describió el procedimiento para que los empleados soliciten una exención médica o religiosa bajo el mandato del presidente Joe Biden.

Según las pautas, las agencias federales deben indicar a los trabajadores que reciban su primera inyección dentro de las dos semanas posteriores a la denegación de una solicitud de exención o la resolución de una afección médica. Además, aclaran que las agencias federales pueden negar exenciones médicas o religiosas si determinan que ningún otro protocolo de seguridad es adecuado.