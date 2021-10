Selena Gomez colabora con Coldplay en nueva música

- Publicidad -

Selena Gomez ha grabado una colaboración con Coldplay. El objetivo de la banda compuesta por Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jonny Buckland es llegar a una base de fans más jóvenes con el apoyo de la cantante.

Listos para el lanzamiento inminente de su nuevo disco, el próximo sencillo del grupo se llamará Let Someone Go.

Una fuente afirmó al diario The Sun que Chris siempre ha sido un gran admirador de Selena, y la cantante siempre quiso trabajar con Coldplay, así que para ella ha sido ‘un sueño hecho realidad’.

“Ella es enormemente popular entre los jóvenes, por lo que el grupo espera que colaboraciones como esta ayuden a mantener a la próxima generación de fans del grupo”, señaló el informante.

Chris dijo recientemente que el nuevo material de su banda se inspiró en Star Wars, después de ver las películas y quedarse preguntándose cómo suena la música en otros planetas.