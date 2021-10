EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Oficina móvil de la FEMA

El viernes 1º de octubre, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y el sábado 2 de octubre, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, las personas pueden visitar la oficina móvil de la Federal Emergency Management Agency (FEMA), ubicada en 222 Grace Church Street, Port Chester.

Los servicios que la oficina brindará son asistencia para sobreviviente de desastre, registro, revisión de caso, asistencia individual, envío y escaneo de documentos y planificación de mitigación de peligros.

De acuerdo con la agencia, no se requiere cita previa.

Feria de la salud

El Hospital de White Plains, El Centro Hispano, el Thomas Slater Center y la Calvary Baptist Church llevarán a cabo la “Feria de la salud”, el sábado 2 de octubre, de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Calvary Baptist Church, en 188 Orawaupum Street, White Plains.

De acuerdo con los promotores, las personas pueden recibir exámenes gratuitos de asma, presión, arterial, colesterol, cáncer de próstata, salud mental, cerebrovascular, VIH, diabetes, evaluación de accidentes, pruebas cervicales y evaluación del habla y el lenguaje, además de mamografías (para hacer una en niños cita, pueden llamar al 914-849-7160). Habrá también revisiones dentales y auditivas.

En la feria habrá, además, una sesión informativa y educativa sobre el cáncer colorrectal, control nutritivo y de peso, lactancia, seminario de preparación para emergencias y vacuna contra el COVID-19.

Para mayor información, pueden llamar al 914-289-0500.

Consejos financieros

El Consulado General de México en Nueva York y Qualitas of Life Foundation brindarán los talleres virtuales gratuitos “Consejos Financieros para Cuidar tu Bolsillo”.

Los talleres se brindarán del martes 5 al jueves 14 de octubre, de 4:00 a 5:30 de la tarde.

Para registrarse y participar en los talleres, por medio de Zoom, pueden ingresar a la web https://bit.ly/3m6BnSo.

Para mayor información, pueden llamar al 212-217-6400.

Justicia de vivienda para inmigrantes

La organización CT Students for a Dream (C4D), Make The Road CT, Colectivo de Defensa de Hartford y Connecticut Fair Housing Center, brindarán un taller virtual gratuito llamado “Serie de Justicia de vivienda para Inmigrantes”, el miércoles 6 de octubre, de 6:30 de la tarde a 8:00 de la noche.

Para registrarse y participar, pueden ingresar a la web https://bit.ly/3B1JVQH.

Además, pueden enviar un correo electrónico a [email protected] para obtener más información.

Caminata por la unidad

La United Jewish Federation of Greater Stamford, New Canaan & Darien, el Jewish Community Relations Council, el Interfaith Council of Southwestern Connecticut y el Mayor’s Multicultural Council llevarán a la cabo el evento Walk for Unity in our Community.

La caminata será el domingo 10 de octubre, de 12:30 del mediodía a 3:30 de la tarde, en el Cove Island Park en Stamford

De acuerdo con los promotores, el evento tiene como fin promover y celebrar la unidad, la amistad y la paz.

Los participantes caminarán alrededor del círculo principal del Cove Island Park y luego reunirse para un almuerzo tipo picnic y tomarse el tiempo para conocerse.

El programa es gratuito, pero es necesario registrarse.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://bit.ly/3F9sobA.

Derechos de los trabajadores

La organización CT Students for a Dream (C4D) y la New Haven Legal Assistance Association brindarán taller virtual gratuito llamado “Derechos de los trabajadores”.

De acuerdo con los promotores, en el taller se abordarán temas alrededor de cómo pedir por un aumento de salario, cuál es el salario mínimo, beneficios por desempleo, entre otros tópicos.

El taller se brindará el martes 12 de octubre, de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

Para registrarse y participar, pueden ingresar a la web https://bit.ly/2ZMOsc7 para recibir el enlace de Zoom.

Además, pueden enviar un correo electrónico a [email protected] para obtener más información.