Condado distribuye máscaras a niños en New Rochelle

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- El condado de Westchester se ha asociado con el Boys and Girls Club de New Rochelle para distribuir mil 200 máscaras de tamaño infantil a los niños que regresan a los programas extracurriculares en persona este otoño.

La distribución de mascarillas es parte de un esfuerzo continuo del Condado para proteger a los niños que aún no son elegibles para la vacuna contra el COVID-19.

El ejecutivo de Westchester, George Latimer, expresó que “los programas extracurriculares son vitales para el éxito académico de nuestros estudiantes. Estas máscaras son parte de los protocolos de seguridad continuos que el Condado está siguiendo para mantener a los niños seguros y saludables mientras socializan y aprenden”.

El director del Boys and Girls Club de New Rochelle, William Iannuzzi, declaró que “estamos creando otra capa de seguridad para nuestros miembros para poner fin a esta pandemia. Queremos asegurarnos de que cada uno de nosotros esté feliz y seguro en nuestro sitio y queremos agradecer al condado de Westchester por ayudarnos a lograrlo”.

El legislador del condado de Westchester, Terry Clements, comentó que “me gustaría agradecer al ejecutivo del Condado, George Latimer, por proporcionar máscaras para los niños. Esto mantendrá seguros a nuestros residentes más jóvenes durante las actividades en el interior. Espero que pronto se apruebe una vacuna para los niños, pero hasta entonces, las máscaras evitan que los niños se enfermen”.

El alcalde de New Rochelle, Noam Bramson, manifestó que “estamos agradecidos por el liderazgo continuo del Condado en la promoción de la salud pública y el cumplimiento del desafío de la pandemia de COVID-19. Estas máscaras ayudarán a garantizar que los jóvenes de New Rochelle puedan aprender y jugar, sin tener que preocuparse por ellos mismos. la salud y la salud de sus familias en mayor riesgo”.

El Condado ha adquirido más de 200 mil máscaras de tamaño infantil para estudiantes de hasta 12 años.

El Boys and Girls Club de New Rochelle solicitó que las máscaras se usaran en 13 sitios en todo el condado de Westchester, incluidos Larchmont, Mamaroneck y Ossining.

La organización actualmente atiende a 700 niños en todo el Condado.

Ya se han entregado máscaras a Rye Neck UFSD, Croton-Harmon UFSD, White Plains CSD, Somers CSD, Pleasantville UFSD, Dobbs Ferry SD, Yorktown CSD, UFSD Tarrytowns, Greenburgh-North Castle UFSD, Pelham Schools, Ossining UFSD, Mount Pleasant CSD, Byram Hills CSD, Bedford CSD y Blind Brook Schools.

Además, Elmsford UFSD, Port Chester UFSD, el distrito escolar de Bronxville, las escuelas de Scarsdale, el Mamaroneck Union Free School District y la Harrison Central School District.