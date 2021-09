Policía acusa a organizador de evento de motocicletas por incitar a motín

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Miles de personas abarrotaron las calles de New Haven para un espectáculo de acrobacias de motocicletas no permitido, que terminó en dos arrestos, incluido uno de los organizadores.

La policía de New Haven informó que alrededor de 5 mil personas llegaron a la ciudad para el evento que comenzó alrededor de la 1:00 de la tarde del sábado pasado, a pesar de las advertencias de la policía y los líderes de la Ciudad.

La jefa de la policía, Renee Domínguez, indicó que el evento fue controlado y que no tuvieron problemas hasta las 4:00 de la tarde, cuando un grupo grande se trasladó a la zona ribereña para un espectáculo de acrobacias que afectó el puerto.

“Pudimos mover a la multitud utilizando vehículos policiales y anuncios, luces y sirenas. Se movieron y finalmente se dispersaron, pero tomó aproximadamente una hora”, explicó Domínguez.

La policía señaló que realizaron dos arrestos bajo custodia, incluido el organizador Gabe Canestri, además de incautar cuatro motos de cross por violaciones. Canestri enfrenta cargos que incluyen Incitación a disturbios y violación de la paz en segundo grado.

Domínguez comentó que este año no hubo uso de la fuerza y no hubo heridos entre los participantes, espectadores o policías.

En septiembre pasado, el espectáculo en New Haven atrajo a unas 10 mil personas, una vez más sin permisos.