Maestro enfrenta despido por rechazar vacuna y pruebas de COVID-19

WALLINGFORD.- Kahseim Outlaw ha enseñado educación física y salud en el Lyman Hall High School desde 2006, pero denunció que lo enviaron a casa, el lunes pasado, porque se negó a vacunarse contra el COVID-19 o hacerse la prueba.

Outlaw, de 40 años, dijo que sigue un estilo de vida vegano holístico que incluye alimentos naturales, hierbas y yoga, y no se suscribe a la medicina convencional. “Ni siquiera tomo aspirinas”, indicó.

Cuando llegó a la escuela el lunes pasado, dijo que el director Joseph Corso lo llamó a su oficina y lo llamó con Francis Thompson, superintendente asistente de personal, “quien me hizo saber que, por orden ejecutiva, tenían que enviarme a casa”.

Outlaw dijo que está de licencia administrativa sin goce de sueldo, pero al negarse a recibir la vacuna y hacerse la prueba podría enfrentarse a un despido.

El gobernador Ned Lamont emitió una orden ejecutiva el 10 de septiembre pasado ordenando que todos los empleados estatales y el personal escolar y de cuidado infantil deben haber recibido al menos una dosis de la vacuna antes del lunes 27 de septiembre o hacerse la prueba semanalmente.

La superintendente de las escuelas de Wallingford, Danielle Bellizzi, no hizo comentarios sobre Outlaw.

Pero ella emitió una declaración que decía: “Si bien no puedo comentar sobre los detalles de ningún asunto de personal, sí quería compartir que las escuelas públicas de Wallingford se adhieren a las pautas establecidas en la Orden Ejecutiva 13G. Esta orden establece la forma y la manera en que el Estado, los hospitales estatales, las juntas escolares y las instalaciones de cuidado infantil deben mantener la documentación de vacunación o exenciones de la persona y deben verificar el cumplimiento de los requisitos de prueba para las personas no vacunadas”.

Bellizzi agregó que la orden ejecutiva “establece que los empleados que no cumplan no podrán ingresar a las instalaciones del distrito escolar. Además, establece que cualquier distrito escolar viola esta orden cuando le permita a un trabajador cubierto que no ha cumplido con esta orden estar en una escuela pública o privada de prekínder hasta el grado 12 o en un centro de cuidado infantil, hacer visitas regulares o frecuentes a cualquier escuela o centro de cuidado infantil, o tener contacto regular o frecuente con niños en el cuidado infantil, estudiantes o personal”.

Se desconoce cuántos maestros en Connecticut están de licencia debido a los requisitos de la orden ejecutiva de Lamont.

Max Reiss, portavoz de Lamont, expresó que “el gobernador Lamont se ha centrado en tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el año escolar continúe sin interrupciones, ya que no queremos ver una repetición del tiempo perdido en el aula. Cuantas más personas estén vacunadas, más seguros estarán todos los estudiantes, el personal y el cuerpo docente dentro del edificio de la escuela”.

Agregó que “el requisito de la vacuna para los educadores es especialmente importante para quienes trabajan con niños menores de 12 años, que aún no son elegibles para recibir una de las vacunas”.

Añadió que los problemas laborales son entre la escuela y el empleado.

Outlaw dijo que, debido a que su estilo de vida no permite inyecciones, solicitó una exención religiosa de la vacuna y dijo que se le concedió una aprobación temporal.

Pero su solicitud de exención de las pruebas no fue aprobada, dijo.

“El mandato al final de la escuela era que teníamos que hacernos la prueba el lunes a las 5:00 de la tarde”, comentó Outlaw.

Dijo que ve las pruebas también como un “procedimiento médico innecesario”. Dijo que pidió ser examinado en lugar de hacerse la prueba, y le hicieron preguntas como si tenía síntomas o si había estado cerca de alguien positivo para COVID-19.

“Si estuviera preocupado por mi salud, haría lo que tengo que hacer. Si estuviera probando por mi propia voluntad, eso sería una cosa. Simplemente parece un poco irrazonable”, dijo Outlaw.

“Mi conciencia, mi intuición, mi alma me dice que no está bien para mí. Soy muy espiritual. No pertenezco a ninguna secta religiosa en particular, soy vegano desde hace más de ocho años”, precisó el maestro.

Outlaw también practica yoga, que incluye el principio de ahimsa, o “no hagas daño a tu propio cuerpo, no hagas daño a nadie más”, dijo.

Tomar la vacuna, significa que “hay una sustancia que vamos a inyectar en el torrente sanguíneo que para mí no me hace más saludable de lo que estoy ahora”.

Dijo que cree que vacunarse tampoco protegería necesariamente a sus estudiantes.

“Ha habido muchas personas en mi edificio que fueron vacunadas y dieron positivo. Yo fui fue puesto en cuarentena porque estaba en contacto cercano con alguien que era positivo”, finalizó Outlaw.