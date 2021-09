Escasa demanda para recibir vacuna de refuerzo de Pfizer

- Publicidad -

NORWALK.- Días después del lanzamiento temprano de las vacunas de refuerzo de COVID-19 para quienes recibieron la de Pfizer-BioNTech, los funcionarios estatales manifestaron que la demanda no ha sido tan abrumadora como cuando las vacunas se pusieron a disposición por primera vez.

El gobernador Ned Lamont expresó que no había largas filas para aquellas personas elegibles, en su mayoría personas de 65 años o más, para recibir su vacuna de refuerzo de Pfizer-BioNTech.

“Me dijeron que no había filas. Es diferente de lo que era hace ocho meses, ya que en febrero pasado, las personas no tenían inmunidad en absoluto. Ahora tienen un 75 por ciento de inmunidad y con la vacuna de refuerzo aumenta a un 95 por ciento, eso es bueno por lo que hay un poco menos de urgencia. La gente está llegando a su propio ritmo. No tenemos que ser realmente estrictos”, comentó Lamont.

Lamont, quien recibió su vacuna de refuerzo durante el fin de semana en la Feria de Durham, instó a todos los que son elegibles, incluidos los de 65 años o más, los trabajadores de primera línea y los particularmente vulnerables, a recibir la vacuna de refuerzo en uno de los más de 800 lugares de vacunación en todo el Estado.

“No hay filas. La vacuna la conseguí en aproximadamente un minuto”, relató el Gobernador.

Lamont no expresó ninguna preocupación por la falta de urgencia entre las personas para recibir una vacuna de refuerzo días después de la aprobación.

Durante el fin de semana, el Estado informó una tasa de positividad del 2.25 por ciento de las nuevas pruebas de COVID-19 desde el viernes.

Las hospitalizaciones cayeron en una red de 18 pacientes para un total de 264, según los datos estatales.

El jueves pasado, antes de que los reguladores federales aprobaran refuerzos para ciertas personas, el Estado dijo que había alrededor de 270 mil residentes de 65 años o más que eran elegibles después de haber recibido su segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech hace más de seis meses.

Los refuerzos permanecen limitados a aquellos que recibieron un curso de vacuna de Pfizer-BioNTech.

Los reguladores federales aún tienen que aprobar vacunas similares de Moderna y Johnson & Johnson.

El lanzamiento de refuerzo se produce cuando Connecticut continúa aumentando lentamente su tasa general de vacunación, que es una de las más altas del país. Hasta el lunes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) informaron que el 78.6 por ciento de los residentes elegibles de Connecticut estaban completamente vacunados.

Josh Geballe, director de operaciones de Lamont, indicó la semana pasada que unas 15 mil personas reciben su primera dosis de una vacuna cada semana.

Las cifras, dijo, fueron impulsadas en parte por la ola de infecciones provocada por la variante Delta.