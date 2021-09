Inmigrantes exigen que Congreso cumpla con ciudadanía para trabajadores esenciales

- Publicidad -

NEW HAVEN.- A medida que el Congreso regresó a las reuniones a Washington DC, los inmigrantes marcharon en la capital de la nación y en New Haven para exigir que el Congreso cumpla con la reforma migratoria para millones de inmigrantes indocumentados, que son trabajadores esenciales, dreamers y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

A pesar de un revés, el domingo pasado, por parte del parlamentario del Senado, los defensores de los inmigrantes en el Congreso prometieron ganar la reforma este año.

El parlamentario del Senado emitió una decisión preliminar que cuestionaba la viabilidad de incluir un camino hacia la ciudadanía en el proyecto de ley de presupuesto Build Back Better.

Por tal razón, cientos de grupos de defensa de inmigrantes y demócratas se comprometieron a continuar con la reforma migratoria, tanto en el presupuesto de Build Back Better como a través de una legislación independiente.

Los defensores se reunieron en New Haven en la oficina de la congresista Rosa DeLauro, en 59 Elm Street, New Haven.

Los activistas participantes fueron de diversos grupos pro inmigrantes como Unidad Latina en Acción (ULA), Connecticut Domestic Worker Justice Campaign, Connecticut TPS Committee, CT Shoreline Indivisible, New Sanctuary CT y Black and Brown United in Action.

“Los demócratas del Senado han preparado una propuesta alternativa para la consideración del parlamentario en los próximos días”, expresaron el líder de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, Dick Durbin, y el senador federal Alex Padilla, presidente del Subcomité Judicial del Senado sobre Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza.

“La recuperación económica de la nación debe incluir la ciudadanía y los derechos laborales plenos para los inmigrantes que se han sacrificado por este país”, expresó Hermelinda Gutiérrez, una limpiadora de edificios de West Haven y miembro de Unidad Latina en Acción.

“Hemos estado en la primera línea, manteniendo este país seguro, saludable y alimentado, pero estamos sujetos al robo de salarios y la explotación”, agregó Gutiérrez.

Varias encuestas muestran que una gran mayoría de votantes bipartidistas apoyan un camino hacia la ciudadanía para trabajadores esenciales, dreamers y titulares de TPS.

Tal medida aumentaría los salarios de aproximadamente 8 millones de inmigrantes indocumentados y produciría billones de dólares en crecimiento económico, según el Center for American Progress.