Trabajadores de salud se preparan para huelga del 5 de octubre

HARTFORD.- Más de 600 trabajadores de salud, que trabajan en hogares grupales, anunciaron que están preparados para la huelga programada para el martes 5 de octubre, a menos que las negociaciones del contrato con las agencias que administran los hogares avancen.

Los hogares grupales y los programas diurnos para las personas con discapacidades administrados por Whole Life, Inc. y Network Inc. recibirán un aviso de la intención de huelga, según el presidente del England Health Care Employees Union SEIU District 1199, Rob Baril.

Los miembros del sindicato señalaron que harán huelga para luchar por el aumento de salarios y beneficios prometidos por el Estado en junio pasado.

El estado reservó 184 millones de dólares para aumentos salariales para los trabajadores de los hogares de ancianos y hogares grupales.

Pero la huelga del 5 de octubre no es contra el Estado, indicaron Baril y otros sindicalistas.

Está en contra de los propietarios de las casas colectivas que se han negado a negociar el aumento de fondos en sus contratos.

“La financiación está ahí. Me he sentado en las negociaciones y no ha habido una sola negociación desde julio”, precisó Jesse Martin, vicepresidente sindical de los hogares de ancianos.

Los hogares colectivos evitaron una huelga planificada para principios de junio cuando el Estado se acercó a la mesa para ofrecer dinero para aumentos salariales, atención médica y un camino hacia la jubilación.

Estos trabajadores cuidan a los discapacitados intelectuales y, en algunos casos, los alimentan y bañan a diario.

Aunque el dinero está disponible, los contratos con los distintos propietarios de las casas grupales deben negociarse y aprobarse antes de que los trabajadores puedan obtener los aumentos, comentaron los dirigentes sindicales.

El contrato con Whole Life, Inc. expiró en 2019, mientras que el contrato con Network Inc. expiró en marzo, según dijeron los funcionarios.

Susan Pearson, directora ejecutiva de Network Inc., dijo que están agradecidos por lo que han hecho el gobernador Ned Lamont y la legislatura.

Dijo que la financiación para los aumentos salariales llegó, pero la financiación para las pensiones aún no se ha asignado. Ella dijo que se espera que tengan la información de su pensión al Estado para el 6 de octubre.

“Una huelga sería catastrófica”, precisó Pearson.

Ella dijo que estos empleados arriesgan sus vidas todos los días y deben ser compensados ​​por el trabajo incansable que hacen al cuidar a estas personas vulnerables y frágiles.

La mayoría del personal de los hogares grupales gana entre 14 y 15 dólares la hora y paga hasta 500 dólares al mes por un seguro médico, señalaron los trabajadores.

“Me encantaría ver a las empresas vivir con 14.75 dólares la hora”, declaró Alisa Taylor, empleada de Whole Life.

Taylor dijo que a veces se requiere que los miembros del personal se queden en casa y cuiden a los pacientes durante varios días seguidos, ya que hay escasez de personal. Los trabajadores a menudo no duermen ni se cuidan a sí mismos, dijo.

Es la tercera vez en cinco meses que los dirigentes sindicales envían avisos de huelga a los hogares colectivos.

El sindicato emitió notificaciones de huelga en junio para Oak Hill, Network Inc., Whole Life, Mosaic, Journey Found y Sunrise, agencias que administran 200 hogares colectivos en todo el Estado, después de retirar las notificaciones en mayo.

El sindicato está buscando un camino a 20 dólares la hora para los empleados que brindan atención directa a los ocupantes de hogares grupales, y 30 dólares la hora para las enfermeras prácticas con licencia que brindan apoyo a los hogares grupales.

Los miembros del sindicato también quieren una atención médica más asequible, beneficios de jubilación, mejor personal y más respeto por el trabajo que hacen, señalaron los funcionarios del sindicato.

Más de 3 mil 400 trabajadores del mismo sindicato amenazaron con hacer huelga en 33 hogares de ancianos el 14 de mayo, pero todos los paros laborales se evitaron cuando los funcionarios estatales ofrecieron más dinero a los trabajadores y propietarios de hogares de ancianos.