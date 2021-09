No permiten posesión de marihuana en tribunales de CT

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Si entra al sitio web del Departamento Judicial del Estado (https://jud.ct.gov) probablemente vea una advertencia, estampada en un texto rojo brillante que dice: No cannabis (marijuana) is allowed in a courthouse (No se permite cannabis (marihuana) en un juzgado).

De acuerdo con la portavoz de la rama judicial, Rhonda Hebert, ese aviso es el resultado de la legalización estatal del uso recreativo de cannabis.

Desde del 1º de julio, la posesión de 1.5 onzas de cannabis para uso recreativo es legal en el Estado, y el gobernador Ned Lamont firmó un proyecto de ley que legaliza el cannabis a principios de este año.

Hebert dijo que el aviso fue colocado en la web poco después de la legalización.

“Hubo algunos incidentes al principio en los que la gente no sabía que no podían llevarlo a un juzgado. Esos incidentes, sin embargo, han disminuido”, agregó la portavoz.

Puede ser legal poseer cannabis en el estado (1.5 onzas abiertamente y otras 5 onzas en un recipiente cerrado con llave), pero eso no significa necesariamente que pueda llevar o fumar marihuana en cualquier parte del Estado.

La ley establece algunos límites sobre dónde se puede consumir cannabis.

Los residentes, por ejemplo, no pueden consumir cannabis en edificios públicos, la mayoría de los lugares de trabajo, tiendas y parques estatales, entre otros lugares.

“La conclusión es que, en cualquier lugar donde fumar tabaco es ilegal, fumar o vapear cannabis también será ilegal”, indicó el representante estatal Steve Stafstrom, demócrata de Bridgeport, a principios de este año.

La ley no limita específicamente la posesión de cannabis en los juzgados estatales, pero el poder judicial ha establecido una regla que impide la posesión dentro de los juzgados.

“El poder judicial ha determinado que el cannabis es un artículo capaz de crear una interrupción, Cualquier persona que se encuentre en posesión de cannabis será informada cortésmente de que no está permitido”, de acuerdo con el poder judicial.

“Si bien la posesión de cantidades específicas de cannabis ahora es legal en Connecticut, la posesión de productos de cannabis en un tribunal se tratará de la misma manera que se trata la posesión de alcohol en un tribunal”, señaló Hebert.

Como tal, aunque hubo “incidentes” que resultaron en avisos en los juzgados y en el sitio web, no se realizaron arrestos, precisó la portavoz.