Serie de requisitos de máscara para proteger a neoyorquinos de la variante Delta

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció una serie de requisitos universales de mascarillas diseñados para proteger a los neoyorquinos contra la variante Delta, altamente contagiosa, y Del reciente aumento de infecciones por COVID-19 en todo el Estado.

El requisito se aplica a los centros de cuidado infantil autorizados y registrados por la New York State Office of Children and Family Services, programas de cuidado infantil familiar y familiar grupal en el hogar, programas de cuidado infantil después de la escuela y programas grupales inscritos legalmente exentos durante el horario de funcionamiento.

La implementación de la regulación de las mascarillas en los programas de cuidado infantil proporcionará coherencia entre los niños del programa de cuidado infantil y los escolares, muchos de los cuales a menudo comparten los mismos edificios.

Los nuevos requisitos de enmascaramiento también se aplicarán a los programas e instalaciones de la congregación autorizados, registrados, operados, certificados o aprobados por la Office of Mental Health, la Office of Addiction Services and Supports, la Office for People With Developmental Disabilities, la Office of Children and Family Services y la Office of Temporary and Disability Assistance.

Esto incluye, entre otros, programas residenciales y diurnos certificados, centros de salud mental para pacientes hospitalizados y ambulatorios, programas de abuso de sustancias, programas de detención juvenil, centros residenciales juveniles, programas de cuidado de crianza colectivo, jóvenes fugitivos y sin hogar, violencia doméstica y otros programas de refugio.

Estos requisitos se aplican a cualquier persona médicamente capaz de tolerar el uso de una máscara, independientemente del estado de vacunación.

“Con la variante Delta en aumento, exigir máscaras en las instalaciones de cuidado infantil, salud mental y abuso de sustancias reguladas por el Estado es una parte clave de nuestra estrategia más amplia para frenar la propagación del virus, reabrir nuestra economía de manera segura y proteger a los miembros vulnerables de nuestra población”, expresó la gobernadora Hochul.

“Para los niños menores de 12 años que aún no son elegibles para ser vacunados, las mascarillas son la mejor línea de defensa contra la infección por COVID-19. Este nuevo requisito de mascarillas asegura que los niños en nuestras instalaciones de cuidado infantil reciban la misma protección que los niños en nuestras escuelas”, agregó la funcionaria.

El nuevo requisito de mascarilla en las instalaciones de cuidado infantil hace que el estado de Nueva York cumpla con la guía federal de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) emitida en julio pasado, que recomienda el uso universal de mascarilla en interiores para cualquier persona de dos años o más que no haya sido vacunada contra el COVID-19 y sea médicamente capaz de llevar una máscara.

También alinea las instalaciones de cuidado infantil con los requisitos de enmascaramiento en la escuela anunciados el primer día en el cargo por la gobernadora Hochul.

Debido a que la variante Delta es tan altamente transmisible, ha habido grandes aumentos en los casos en todos los grupos de edad.

Debido a que los niños menores de 12 años aún no son elegibles para recibir la vacuna, ha habido un gran aumento de casos entre los niños, lo que se traduce en un mayor número de casos graves.

Las medidas de protección adicionales ayudarán a mantener seguros a los niños de Nueva York en este momento importante, finalizó la Gobernadora.