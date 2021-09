Algunos trabajadores no necesitan exenciones para optar no vacunarse

- Publicidad -

HARTFORD.- La orden del gobernador Ned Lamont que requería que los trabajadores escolares y los empleados estatales fueran vacunados contra el COVID-19 incluía exenciones médicas y religiosas.

Pero la orden también incluyó una opción menos publicitada: los trabajadores pueden simplemente rechazar la vacuna y dar su consentimiento para realizarse la prueba.

El Departamento de Educación aclaró el tema a finales del mes pasado para las juntas escolares locales en un documento de cuatro páginas diseñado para responder preguntas sobre el requisito.

Los trabajadores cubiertos, incluidos maestros, conserjes, conductores de autobuses y otros, podrían buscar exenciones al requisito estatal de vacunas y optar por pruebas semanales.

“En otras palabras, los trabajadores cubiertos no necesitan tener una exención médica o religiosa para poder beneficiarse de la opción de prueba semanal”, decía la guía del Departamento de Educación.

Actualmente, los empleados estatales también pueden rechazar la vacunación a favor de las pruebas semanales, según el portavoz principal del gobernador, Max Reiss.

Pero eso puede cambiar a medida que la administración continúe negociando el requisito con la coalición de sindicatos que representan a los trabajadores estatales, agregó Reiss.

Lamont emitió otra orden ejecutiva el viernes pasado, que declaró que los empleados de los hospitales estatales y las instalaciones de atención a largo plazo no tienen la opción de elegir pruebas semanales en lugar de vacunas.

“Las pruebas no son convenientes. Lo más conveniente que alguien puede hacer es vacunarse, ya que la protección es más efectiva”, precisó el portavoz.

En algunos casos, no está claro quién pagará las pruebas de COVID-19 semanales de los empleados que opten por no recibir la vacuna, ya sea por exención o rechazo.

La administración del Gobernador indicó en agosto pasado que los empleados estatales que opten por no vacunarse pueden tener que pagar de su bolsillo, pero ese requisito también podría estar sujeto a negociaciones con los sindicatos.

Patrice McCarthy, subdirector y consejero general de la Connecticut Association of Boards of Education, dijo que los empleados de la escuela que no están vacunados también pueden estar en peligro por los costos de las pruebas.

“No hay ningún requisito de que el distrito escolar realmente ofrezca esas pruebas. El distrito puede optar por hacerlo, pero no tiene ninguna obligación”, comentó McCarthy.

No está claro cuántos empleados del distrito escolar en todo el Estado han rechazado la vacuna.

Una encuesta publicada el viernes por la Asociación de Educación de Connecticut sugirió que el 89% de los casi mil maestros encuestados habían informado estar completamente vacunados. Pero los maestros constituyen solo una parte de los trabajadores del distrito escolar.

“Los distritos creen que la gran mayoría de su fuerza laboral de educadores eligió vacunarse tan pronto como esa fuera una opción en la primavera. Creo que una preocupación mayor son otros trabajadores relacionados, como los conductores de autobuses, donde ya sabemos que hay escasez”, precisó McCarthy.

Los operadores de autobuses escolares han estado advirtiendo sobre una crisis de personal y el mes pasado un ejecutivo de una empresa de autobuses de Connecticut se preocupó de que el requisito de la vacuna complicaría los esfuerzos de reclutamiento y retención.

El requisito entrará en vigor el 27 de septiembre. Al igual que otras precauciones pandémicas, incluido el requisito de que se usen máscaras en las escuelas, está vinculado a las declaraciones de emergencia del Gobernador, que expirarán tres días después.

Aunque se espera que la legislatura se reúna a finales de este mes para considerar la extensión de las órdenes, Lamont aún tiene que solicitar una extensión y no se ha anunciado una fecha para una sesión legislativa.

Aunque un aumento en los casos de COVID impulsado por la variante Delta más transmisible ha mostrado signos de retroceso en Connecticut, los funcionarios de salud pública están observando de cerca a los estudiantes que regresan a las aulas este mes.